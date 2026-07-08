Cómo activar los indicadores de movimiento del iPhone para no marearte en el coche

Usar el teléfono móvil mientras viajamos como pasajeros puede ser una experiencia incómoda para muchas personas. La cinetosis, comúnmente conocida como mareo por movimiento, se produce por un conflicto sensorial entre lo que nuestros ojos perciben en la pantalla y lo que nuestro cuerpo siente por el desplazamiento del coche.

Para solucionar este problema, Apple ha integrado los indicadores de movimiento del iPhone, una herramienta de accesibilidad diseñada para engañar al cerebro y reducir el malestar. Quienes sufren este tipo de mareos saben perfectamente lo difícil que resulta enviar un mensaje de texto o leer un artículo largo sin terminar con dolor de cabeza o náuseas.

Qué son y cómo funcionan

Esta funcionalidad proyecta una serie de pequeños puntos animados en los márgenes de la pantalla. Estos se desplazan en la misma dirección en la que avanza el vehículo, ya sea al acelerar, frenar o tomar curvas pronunciadas. Al hacerlo, se sincroniza la imagen estática del teléfono con el movimiento que tu cuerpo percibe físicamente a través del oído interno.

El propósito principal es mitigar el conflicto sensorial mencionado anteres Los puntos operan como una guía visual periférica del desplazamiento real. Están pensados y diseñados de una manera muy sutil para no interrumpir tu atención, por lo que puedes revisar correos electrónicos, repasar las noticias de tecnología o ver tus vídeos favoritos con total normalidad.

Dispositivos compatibles con esta función

La tecnología que hace posible todo esto emplea sensores avanzados integrados en los terminales actuales. En concreto: acelerómetros y giroscopios de alta precisión. Debido a esto, puedes sacarle partido tanto en tu teléfono móvil personal como en una tableta iPad. Solo necesitas asegurarte de tener actualizado el sistema operativo a la versión de iOS 18 o iPadOS 18 para que el ajuste aparezca en los diferentes menús de configuración de tu equipo.

Pasos para configurarlo rápidamente

Para habilitarlo desde tu teléfono, el proceso de activación es muy rápido. Sigue las siguientes indicaciones: abre Ajustes, entra en Accesibilidad, selecciona el submenú de Movimiento y activa la característica eligiendo la opción automática.

Si eliges que funcione de manera automática, los puntos surgirán en la interfaz únicamente cuando el sistema inteligente detecte que te encuentras a bordo de un medio de transporte. Una vez que el viaje finalice y te detengas, la animación se ocultará sin que tengas que hacer nada.

Un diseño pensado para no distraer

Uno de los aspectos más interesantes de esta característica es su integración visual. Los puntos que aparecen en los bordes tienen un nivel de opacidad dinámico. Esto significa que ajustan su contraste dependiendo del fondo de la aplicación que estés utilizando en ese momento. Si estás leyendo sobre un fondo blanco, los puntos se oscurecen ligeramente, mientras que si usas el modo oscuro, se vuelven más claros. Todo ocurre de forma transparente para el usuario. Gracias a este minucioso diseño, los elementos visuales logran su cometido sin convertirse en una distracción molesta que arruine tu experiencia de uso.