Meter el móvil en la nevera cuando hace calor: el truco viral que no es nada recomendable

Ya sabemos que el verano es sinónimo de calor y que las altas temperaturas son letales, o al menos, muy dañinas para nuestros dispositivos móviles. Si se te pasa por la cabeza la idea de meterlo en el frigorífico para que baje la temperatura, mi recomendación es que dejes de hacerlo automáticamente si no quieres causar daños importantes que lo dejen fuera de combate para siempre.

La física le pone la zancadilla al sentido común

Parece algo bastante lógico, que si el móvil está muy caliente, haya que enfriarlo muy rápido. Pero ten en cuenta que un teléfono móvil no es una lata de refresco, en su interior cuenta con una batería de iones de litio que está pensada para trabajar dentro de un rango de temperatura y humedad. No es ningún problema que tu móvil se encuentre a 4°, lo malo es que lo haga de manera brusca y en muy poco tiempo

Esto es lo que dicen los fabricantes

Generalmente, los fabricantes indican que sus dispositivos están diseñados para funcionar entre un rango muy amplio de temperaturas, normalmente, entre cero y 40° y que también pueden almacenarse en un rango todavía mayor. Ahora bien, cuando hemos olvidado el teléfono al sol y se ha puesto muy caliente, aunque no haya aparecido todavía la alerta en pantalla de alta temperatura, meterlo en el frigorífico es algo que no está nada bien.

Fuente: Apple

El enemigo se llama punto de rocío

El daño no lo provoca tanto el frío como el cambio brusco. Cuando el dispositivo está muy caliente y lo metes en la nevera, el aire húmedo que queda atrapado a su alrededor y en su interior baja de golpe de temperatura. Al cruzar el punto de rocío, esa humedad se condensa en forma de agua líquida sobre la pantalla, los conectores y los componentes internos.

Y también tenemos un problema a la inversa cuando lo sacamos, ya que el aire cálido y húmedo que hay en el exterior se condensa para meter humedad hacia dentro. Puede que si lo haces una vez probablemente no pase nada, pero continuos cambios de temperatura pueden terminar dañando desde las juntas hasta la electrónica o incluso la pantalla, que se puede terminar rompiendo.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

De este tema ya hemos hablado en muchas ocasiones, aunque es algo recurrente. Cuando tu dispositivo está muy caliente lo primero que debes hacer es quitarle la funda, retirarlo, de la fuente de calor, el sol directo y apagarlo. Sí, no pasa nada porque tu teléfono esté durante 30 minutos apagado. La cuestión de quitar la funda es que estas son retenedores del calor y cuando la retiramos estamos acelerando de manera natural esa disipación de temperatura. Durante este tiempo, evita ponerlo a cargar y disfruta de unos momentos sin teléfono móvil, no pasa absolutamente nada porque lo hagas.