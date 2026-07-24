¿Prepara Apple nuevos portátiles para pronto? Esto es lo que podría venir

Apple encara la recta final de 2026 con la renovación de Mac más ambiciosa de los últimos años, según recogen distintos informes. En la lista figuran el primer MacBook con pantalla táctil de la historia de la compañía, el estreno del chip M6 y una actualización del iMac, entre otros modelos que llevan meses cociéndose en los laboratorios de Cupertino. Nada de esto es oficial todavía: Por supuesto, Apple no ha confirmado ni fechas ni características, así que lo que sigue es un repaso a lo que apuntan las filtraciones.

El primer MacBook con pantalla táctil

El más llamativo de todos es el portátil de gama alta que sucederá al MacBook Pro actual. Todavía no está claro si Apple lo llamará MacBook Pro o si estrenará el nombre MacBook Ultra, pero se perfila como el rediseño más profundo que ha recibido este portátil en años: pantalla OLED, capacidad táctil y, según las filtraciones, el fin de la muesca superior en favor de un recorte tipo Dynamic Island, como en el iPhone.

Según recoge 9to5Mac, Apple ya estaría probando internamente estos modelos de gama alta con macOS 27.1, versión que previsiblemente llegará a finales de octubre, lo que apunta a un lanzamiento en ese entorno de fechas. El medio cita además un informe de Bloomberg según el cual este nuevo MacBook será más fino que el actual MacBook Pro. En cuanto a potencia, no traería el nuevo chip M6: usaría los mismos M5 Pro y M5 Max que ya montan los MacBook Pro en el mercado.

El MacBook Pro de entrada estrenará el M6

El M6 sí debutaría en otro modelo: una actualización del MacBook Pro de entrada, sin cambios de diseño reseñables más allá del salto de procesador. Las filtraciones apuntan a mayor ancho de banda de memoria y mejoras de rendimiento tanto en CPU como en GPU, aunque conviene tratar estas cifras como estimaciones hasta que Apple las confirme oficialmente.

Un iMac con nuevo chip y quizá nuevos colores

El iMac también toca renovación. Apple no actualiza el todo en uno de 24 pulgadas desde octubre de 2024, cuando pasó del M3 al M4, así que le corresponde el salto al M6. A eso se sumaría, según ciertos rumores, una nueva gama de colores para la carcasa, aunque esto último no pasa de ser una filtración sin confirmar.

Mac mini y Mac Studio, con fecha en el aire

Más dudoso es el futuro inmediato del Mac mini y el Mac Studio. Apple estaría probando un Mac mini con chips M5 Pro y M6 base, y un Mac Studio con M5 Max y M5 Ultra. Pero la fecha de lanzamiento de ambos equipos está en el aire: Bloomberg apunta a que dependerá del estado del suministro de chips de memoria, un problema que afecta a toda la industria este año. Se daba por hecho que el Mac Studio llegaría antes de que acabe 2026, pero esa previsión ya no es tan firme. Por ahora, el Mac mini sigue disponible con M4 y M4 Pro, y el Mac Studio con M4 Max y M3 Ultra.

Filtración sí, confirmación todavía no

El cuadro que dibujan estas informaciones es el de una gama Mac que quiere renovarse a fondo pero que choca con las limitaciones de un mercado de componentes tensionado. Nada de esto está confirmado por Apple, así que conviene tomarlo como lo que es: una recopilación de filtraciones y análisis de prensa especializada, no un anuncio oficial. Habrá que esperar a otoño para saber cuánto de todo esto se sostiene.