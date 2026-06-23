Hablemos de IA: qué es Claude y en qué se diferencia de ChatGPT

Si llevas tiempo oyendo hablar de inteligencia artificial pero solo conoces ChatGPT, es probable que en algún momento hayas visto mencionado Claude sin saber muy bien qué es. Son los dos asistentes de IA más utilizados del mundo en 2026 y, aunque hacen cosas parecidas, no son iguales ni están pensados exactamente para lo mismo.

Qué es ChatGPT

ChatGPT es el asistente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, una empresa fundada en San Francisco en 2015. Se lanzó al público en noviembre de 2022 y en cuestión de semanas se convirtió en la aplicación de software con el crecimiento más rápido de la historia. Hoy tiene alrededor de 300 millones de usuarios semanales.

ChatGPT permite mantener conversaciones en lenguaje natural, redactar textos, resolver dudas, escribir código, analizar documentos y generar imágenes. Esta última capacidad, gracias a su integración con DALL-E, es una de sus señas de identidad. También puede generar vídeos cortos mediante Sora y procesar voz en tiempo real. Es, en esencia, una navaja suiza digital. El modelo que mueve ChatGPT en su versión más avanzada para el público general es actualmente GPT-5, en distintas variantes según el plan contratado.

Qué es Claude

Claude es el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, una empresa fundada en 2021 por antiguos investigadores de OpenAI, entre ellos Dario Amodei y Daniela Amodei. La diferencia de origen no es un detalle para pasar por alto, Anthropic se creó precisamente porque sus fundadores consideraban que la industria de la IA no estaba tomando la seguridad con suficiente seriedad.

Esa filosofía impregna el producto. Claude está diseñado desde la base con lo que Anthropic llama «Constitutional AI», un sistema de principios éticos integrados en el entrenamiento del modelo, no como filtros superficiales añadidos encima. El resultado es un asistente más preciso en sus respuestas, más propenso a reconocer sus propias limitaciones y menos tendente a inventar información cuando no la tiene.

Claude también permite redactar textos, analizar documentos, escribir código y mantener conversaciones complejas. Donde destaca especialmente es en textos largos, análisis de documentos extensos y tareas que requieren precisión y matices. Lo que no hace, a diferencia de ChatGPT, es generar imágenes.

El modelo más potente disponible en junio de 2026 es Claude Fable 5, recién lanzado, seguido de Claude Opus 4.8. Para uso general cotidiano, Claude Sonnet 4.6 es el modelo que la mayoría de los usuarios tienen por defecto.

En qué se parecen

Antes de entrar en diferencias, conviene tener claro qué tienen en común, porque son más cosas de las que parece. Funcionan como conversaciones de texto en lenguaje natural. Ambos entienden el contexto de mensajes anteriores dentro de la misma conversación. Los dos permiten subir documentos e imágenes para analizarlos. Ambos tienen una versión gratuita con límites de uso y una versión de pago. Y, no lo olvides, ambos pueden cometer errores y alucinar, así que cualquier dato importante conviene verificarlo.

Las diferencias principales

La diferencia más visible para el usuario medio es la generación de imágenes. ChatGPT la tiene; Claude no. Si necesitas crear imágenes con IA desde el mismo chat, ChatGPT es la única opción de las dos.

La segunda diferencia es la ventana de contexto, que viene a ser la «memoria a corto plazo» del asistente dentro de una misma conversación. Claude maneja 200.000 tokens en su plan de pago, lo equivalente a una novela entera. ChatGPT llega a 128.000 tokens. Esto importa cuando se trabaja con documentos muy extensos, bases de código grandes o conversaciones largas donde no se quiere perder el hilo.

La tercera diferencia es la calidad de la escritura. Múltiples pruebas comparativas independientes coinciden en que Claude produce textos más naturales, con menos tendencia a sonar genérico o artificial. ChatGPT tiende a ser más veloz y más obediente en el sentido de que ejecuta lo que se le pide sin cuestionar; Claude a veces propone alternativas o matiza la petición antes de responder.

En programación, Claude lleva ventaja en benchmarks técnicos, especialmente en proyectos complejos con múltiples archivos. ChatGPT sigue siendo muy competente y tiene la ventaja de integrarse directamente con GitHub Copilot y el ecosistema de Microsoft.

En cuanto al ecosistema, ChatGPT tiene una ventaja clara en amplitud: miles de GPTs especializados creados por la comunidad, integración con Microsoft 365 a través de Copilot y acceso a búsqueda web en tiempo real. Claude tiene menos integraciones, aunque dispone de herramientas como Claude Code para programadores y Cowork para automatizar tareas en el ordenador.

Para qué es mejor Claude

Claude da mejores resultados cuando el trabajo implica textos largos o que requieren precisión de tono, cuando se necesita analizar documentos extensos como contratos, informes o artículos, cuando se escribe código que debe ser mantenible y bien estructurado, y cuando se valora que el asistente sea honesto sobre sus limitaciones en lugar de inventar respuestas con confianza.

También es la opción preferida entre los usuarios que priorizan la privacidad, dado el enfoque de Anthropic en seguridad y en no almacenar datos personales.

Para qué es mejor ChatGPT

ChatGPT es la opción más completa si se necesita generar imágenes, procesar voz o crear vídeos cortos desde el mismo entorno. También es más adecuado para quien ya trabaja con herramientas de Microsoft, para quien quiere acceder a GPTs especializados o para quien necesita búsqueda web en tiempo real sin configuraciones adicionales.

Para usuarios que se inician en la IA, la interfaz de ChatGPT resulta algo más familiar por ser la herramienta que lleva más tiempo en el mercado y la que más presencia tiene en tutoriales y contenido divulgativo.

Cuánto cuestan

Los dos tienen versión gratuita con límites de uso. En el nivel de pago básico, Claude Pro cuesta aproximadamente 18 euros al mes en España, o 15 euros al mes si se elige la facturación anual. Anthropic factura en dólares y aplica el IVA en el proceso de pago. Claude Max, para usuarios más intensivos, parte de los 100 euros al mes.

ChatGPT Plus tiene precio oficial en euros para España: 23 euros al mes con IVA incluido. ChatGPT Pro, el nivel más alto, llega a los 229 euros al mes.

¿Con cuál quedarse?

La respuesta honesta es que depende del uso. Para escritura, análisis de documentos y código, Claude es la mejor opción en la mayoría de los casos. Para generación de imágenes, voz, vídeo o acceso a un ecosistema de herramientas más amplio, ChatGPT tiene ventaja.

Los usuarios más exigentes que usan la IA como herramienta de trabajo habitual terminan usando los dos: Claude para el trabajo de fondo, ChatGPT para las tareas que requieren el ecosistema de OpenAI. A 20 dólares cada uno, la decisión es comparable a cualquier otra suscripción de software de productividad.

Para quien empieza y solo quiere elegir uno, probar el plan gratuito de cada uno durante un tiempo con tareas reales es el método más fiable. La preferencia suele quedar clara antes de que acabe ese período.