WiFi gratis en el extranjero: dónde encontrarlo y cómo no llevarte un disgusto usándolo
Encontrar WiFi gratis en el extranjero es más fácil de lo que parece, pero has de tomar precauciones
Uno de los primeros pensamientos al aterrizar en un país extranjero sin datos móviles es buscar WiFi gratis. Aeropuertos, hoteles, cafeterías y centros comerciales ofrecen conexiones gratuitas en prácticamente cualquier destino del mundo, y la tentación de conectarse sin pensar es enorme cuando llevas horas sin internet. Pero el WiFi gratis en el extranjero tiene una cara oculta, una red pública mal configurada o deliberadamente trampeada puede exponer tus contraseñas, tus datos bancarios y tus conversaciones privadas en cuestión de segundos. Saber dónde encontrarlo y cómo usarlo sin riesgos marca la diferencia entre una solución práctica y un problema serio.
Dónde encontrar WiFi gratis en el extranjero de forma fiable
Los aeropuertos son el punto de acceso más obvio y también uno de los más seguros, porque las redes están gestionadas por operadores profesionales con ciertos estándares de seguridad. La mayoría de aeropuertos internacionales ofrecen WiFi gratuito sin límite de tiempo o con un período inicial libre suficiente para orientarse, consultar el transporte y avisar de la llegada.
Lo mismo ocurre con las cadenas hoteleras internacionales, el WiFi del hotel es generalmente de confianza y está protegido con contraseña, aunque conviene preguntar en recepción cuál es la red oficial para no conectarse a una red falsa con nombre similar.
Las cadenas de cafeterías internacionales como Starbucks o McDonald’s ofrecen WiFi gratis en casi todos los países del mundo y son un recurso habitual entre viajeros frecuentes precisamente por su previsibilidad. En muchas ciudades europeas y asiáticas existen además redes municipales de WiFi gratis en zonas turísticas, plazas y transporte público. La app WiFi Map, disponible para iOS y Android, tiene una base de datos colaborativa con millones de puntos de acceso WiFi gratuitos en todo el mundo, incluyendo contraseñas actualizadas por otros usuarios.
Conviene saber que la mayoría de estas redes públicas funcionan con lo que se conoce como WiFi cautiva: antes de poder navegar libremente, el sistema te redirige a una página donde debes aceptar unas condiciones, introducir tu email o confirmar un código. Es normal y no indica que haya ningún problema. Si al conectarte el móvil parece estar conectado pero no carga nada, abre el navegador y escribe cualquier dirección: el portal cautivo aparecerá automáticamente.
Cómo usar el WiFi gratis en el extranjero sin asumir riesgos innecesarios
El problema principal del WiFi gratis en el extranjero no es la velocidad sino la seguridad. Las redes públicas son el entorno favorito para un tipo de ataque conocido como man in the middle, en el que un atacante se interpone entre tu dispositivo y el router para interceptar todo el tráfico que circula entre ambos. En una red pública sin cifrado, eso incluye contraseñas, emails, datos de formularios y cualquier información que transmitas sin cifrar.
La medida de protección más eficaz y sencilla es usar una VPN. Cifra todo el tráfico que sale de tu dispositivo antes de que llegue al router, lo que hace que cualquier interceptación sea inútil porque los datos son ilegibles sin la clave de descifrado. Hay opciones gratuitas que ofrecen protección básica más que suficiente para un viaje, y opciones de pago como NordVPN o ExpressVPN con mayor velocidad y más servidores disponibles.
Hay otras precauciones complementarias que reducen el riesgo bastante. Evita acceder a la banca online o introducir datos de tarjeta en redes públicas aunque uses VPN, reserva esas operaciones para cuando tengas una conexión de confianza. Desactiva la opción de conexión automática a redes WiFi conocidas en los ajustes de tu móvil para que el dispositivo no se conecte solo a redes con nombres genéricos como «Free WiFi» o «Airport WiFi» que podrían ser redes falsas.
Finalmente, comprueba siempre el nombre exacto de la red con el establecimiento antes de conectarte, crear una red falsa con un nombre casi idéntico al de la red legítima es uno de los trucos más comunes para atrapar usuarios desprevenidos.
El WiFi gratis en el extranjero es un recurso valioso que no hay que rechazar sino usar con criterio. Con una VPN activa y un mínimo de precaución, puedes aprovechar todas las conexiones gratuitas que encuentres en tu viaje sin exponer ningún dato sensible.
