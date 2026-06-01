Los mejores rastreadores Bluetooth para maletas que puedes comprar este verano

Los rastreadores Bluetooth para maletas son uno de esos dispositivos que parecen innecesarios hasta que los necesitas. Ojalá hubieran existido hace años. Recuerdo un vuelo allá por 2006 en el que la compañía aérea envió dos de mis maletas a Atenas cuando yo aterrizaba en Alicante. Una regresó varios días después, pero la otra nunca volvió a aparecer. Desde entonces, cada vez que viajo llevo algún sistema de localización dentro del equipaje. No evita que una maleta se pierda, pero sí elimina gran parte de la incertidumbre cuando algo sale mal.

Apple AirTag, la opción más cómoda para usuarios de iPhone

El Apple AirTag sigue siendo la referencia si utilizas iPhone. Está disponible en Amazon España, tanto en la primera generación como en la nueva segunda generación.

Su principal ventaja es la red Buscar de Apple. En aeropuertos, estaciones y ciudades, la probabilidad de que haya dispositivos Apple cerca es muy alta. Además, Apple permite compartir la ubicación de un AirTag o accesorio compatible con terceros, como aerolíneas, mediante la función Share Item Location. Para una maleta, lo más práctico es meterlo dentro de un bolsillo interior. No hace falta que esté visible y, de hecho, es mejor que no lo esté.

Samsung Galaxy SmartTag2, el más lógico si tienes un Galaxy

Para usuarios de Samsung, el Galaxy SmartTag2 es la alternativa natural. Está disponible en Amazon España y la ficha consultada lo muestra en stock. Samsung indica que el SmartTag2 ofrece hasta 500 días de batería, resistencia IP67 al agua y al polvo, y funciones como Compass View y Search Nearby. Eso sí, su punto fuerte está dentro del ecosistema Samsung, por lo que no es la opción más recomendable si usas un móvil Android de otra marca.

UGREEN FineTrack Smart Finder, una alternativa cada vez más popular

El UGREEN FineTrack Smart Finder merece una mención especial porque se ha convertido en una de las opciones más interesantes para quienes utilizan dispositivos Apple. Compatible con la red Buscar de Apple, permite localizar objetos desde la misma aplicación que se utiliza para los AirTag.

Además de ofrecer una autonomía prolongada y resistencia al agua, tiene la ventaja de llegar al mercado con un precio habitualmente más contenido que la propuesta de Apple. En mi caso es el modelo que utilizo habitualmente para mochilas y equipaje, y cumple exactamente con lo que se espera de un dispositivo de este tipo, saber dónde está el objeto cuando realmente hace falta.

Un pequeño dispositivo que puede evitar muchos dolores de cabeza

La realidad es que estos rastreadores no impiden que una aerolínea extravíe una maleta ni garantizan la recuperación de un equipaje perdido. Sin embargo, sí proporcionan algo que hasta hace pocos años era imposible para el viajero, conocer la última ubicación registrada de sus pertenencias.

Cuando una maleta no aparece en la cinta de recogida, disponer de esa información puede marcar la diferencia entre esperar sin noticias o saber si el equipaje sigue en el aeropuerto de origen, se encuentra en una escala intermedia o ha llegado a otro destino por error. Por eso, cada vez más viajeros incluyen uno de estos dispositivos en su equipaje antes de salir de casa. Su tamaño es mínimo, su autonomía suele medirse en meses e incluso años y, llegado el momento, pueden convertirse en uno de los gadgets más útiles de todo el viaje.