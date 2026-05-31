Dos años de inactividad y Google borra tu Gmail: así puedes evitarlo

Hay personas que tienen cuentas de Gmail con diez o quince años de historial: emails importantes, fotos, documentos en Drive y apps compradas en Google Play. Y asumen, sin haberlo comprobado nunca, que esa cuenta estará ahí siempre. Desde diciembre de 2023, esa suposición puede costar muy caro. Google actualizó su política de cuentas inactivas en su comunicado oficial de mayo de 2023 y desde entonces puede eliminar de forma definitiva cualquier cuenta de Gmail inactiva que lleve más de dos años sin uso.

El motivo principal que dio la compañía es la seguridad: las cuentas abandonadas son mucho más vulnerables a hackeos, ya que raramente tienen la verificación en dos pasos activada, lo que las convierte en un vector fácil para el robo de identidad y el envío de spam. Pero las consecuencias para el usuario son igual de reales: emails, archivos de Drive, fotos de Google Fotos, eventos de Calendar y cualquier otro dato asociado a esa cuenta. Todo, borrado para siempre.

Qué considera Google una cuenta de Gmail inactiva

El primer malentendido habitual es pensar que para mantener activa una cuenta hay que enviar o recibir emails con regularidad. No es así. Google tiene una definición de actividad mucho más amplia que abarca cualquier interacción con sus servicios usando esa cuenta.

Iniciar sesión en Gmail, hacer una búsqueda en Google, ver un vídeo en YouTube, abrir Google Maps, usar Google Drive o simplemente abrir cualquier servicio de Google con esa cuenta reinicia el contador de inactividad. No hace falta hacer nada especial, basta con entrar una vez cada dos años para que la cuenta no entre en la categoría de cuenta de Gmail inactiva.

Google avisa antes de eliminar una cuenta. Envía varios emails de advertencia a la dirección afectada y, si tienes configurada una dirección de recuperación, también a esa. El problema es que si llevas dos años sin entrar en esa cuenta, es probable que tampoco estés viendo esos avisos. Y si la dirección de recuperación está desactualizada, los avisos no llegan a ningún sitio útil.

Hay excepciones importantes que conviene conocer. Google no elimina cuentas que tengan suscripciones activas de pago, apps compradas en Google Play, saldo en Google Pay o un dispositivo Android asociado con compras recientes. La actividad económica vinculada a la cuenta la protege de la eliminación aunque no haya actividad de uso. Pero si tu cuenta antigua no tiene ninguna de estas vinculaciones, el riesgo es real.

Cómo evitar perder una cuenta de Gmail inactiva

La solución más sencilla es crear un recordatorio anual en el calendario para iniciar sesión en todas tus cuentas de Google, aunque solo sea durante un minuto. Una sesión al año es más que suficiente para mantener la cuenta activa y alejada del umbral de los dos años que activa la política de eliminación.

Si tienes cuentas antiguas con contenido valioso que quieres conservar, lo más prudente es hacer una copia de seguridad de todos sus datos antes de que sea demasiado tarde. Google ofrece una herramienta gratuita llamada Google Takeout, que permite descargar todo el contenido de tu cuenta: emails, fotos, documentos, contactos y cualquier otro dato almacenado en los servicios de Google. Es un proceso sencillo que puede salvarte de perder años de información.

Hay una función menos conocida pero muy útil llamada Gestor de cuentas inactivas, disponible en myaccount.google.com > Datos y privacidad > Gestor de cuentas inactivas. Permite designar a una persona de confianza que recibirá una notificación y podrá acceder a tu cuenta si Google detecta que llevas un tiempo determinado sin actividad. Es una herramienta pensada para situaciones de fallecimiento o incapacidad, pero también es una red de seguridad adicional para no perder el acceso a una cuenta de Gmail inactiva por descuido.

Una cuenta de Gmail antigua puede parecer prescindible hasta que necesitas recuperar un email de hace cinco años, acceder a una app que compraste o recuperar fotos que creías tener a salvo. Dedicar cinco minutos ahora a revisar tus cuentas inactivas y hacer una copia de seguridad puede ahorrarte un disgusto irreversible más adelante.