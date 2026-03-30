¿Adiós a Gmail? Ésta es la alternativa suiza que pretende destronar a Google

Lo usamos todos los días: para comunicarnos en el trabajo, para mandar nuestro currículum, recibimos promociones o nos suscribimos a newsletters de empresas o medios de nuestro gusto. Para ello usamos el clásico correo electrónico, el Gmail. Sin embargo, ha llegado una nueva alternativa: un correo electrónico de Suiza que podría dejar defenestrado al Gmail tradicional.

La opción de correo que nos da Google lleva vigente más de 20 años —desde el 2004 concretamente—. Aunque sea un buen servicio que todos entendemos y al que todos nos hemos acostumbrado, la publicidad, en algunos casos asfixiante, que aparece en los servidores de Gmail podría hacer que busquemos otras opciones distintas. Es aquí donde aparece una alternativa de correo electrónico: más privada, con servidores europeos y menos publicidad. La alternativa es el servicio de correo electrónico de Suiza, Proton Mail. La empresa tiene su sede en Suiza y tiene un modelo de negocio muy marcado. Proton Mail se financia mediante suscripciones de sus usuarios, lo que garantiza un excelente estado de sus servicios.

Además del servicio de correo electrónico tradicional, Proton Mail ofrece una VPN y gestores de contraseñas para que no permanezcan todas en el mismo sitio. Para aquellos a quienes les resulte difícil pagar, también existe una versión gratuita que se financia mediante la publicidad. La aplicación de Proton Mail ya está disponible en las tiendas virtuales de todos los sistemas operativos y miles de usuarios han descargado ya la versión de este nuevo sistema de correo electrónico suizo.

Aunque de momento parece algo utópico que Proton Mail supere a Gmail en usuarios a corto plazo. Sin embargo, la empresa suiza ofrece una alternativa real a este servicio con ventajas claras para los usuarios. El que sea un servicio de pago hace que la calidad de Proton Mail mejore en algunos aspectos a la de Gmail.