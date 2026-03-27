Apple ficha a un ejecutivo de Google para salvar a Siri y reventar el mercado de la IA

La paciencia en Cupertino se ha agotado. En un movimiento que ha sacudido los cimientos de Silicon Valley, Apple ficha ejecutivo Google IA para ponerse al frente de su división de marketing de inteligencia artificial. Es una declaración de guerra directa a Google y OpenAI. Apple sabe que tiene el hardware más potente del mercado con sus chips, pero le falta esa narrativa ganadora que convenza al usuario de que su inteligencia artificial es, de verdad, superior a la competencia.

Mientras que los usuarios de Android ya presumen de funciones de búsqueda visual y resúmenes automáticos avanzados, en el ecosistema iPhone la sensación es de un estancamiento que este nuevo directivo debe solucionar de inmediato. Es necesario transformar funciones técnicas complejas en beneficios que cualquier usuario de a pie quiera pagar en su próximo dispositivo.

Se confirma el giro estratégico en Apple

Según ha adelantado la agencia Reuters, este fichaje es la pieza que faltaba en el puzzle de los de la manzana para el despliegue masivo de sus nuevos modelos de lenguaje. La información apunta a que el nuevo responsable de marketing no solo se encargará de la imagen de Siri, sino de integrar toda la Apple Intelligence en una campaña global que reactive las ventas de hardware, que se han visto resentidas por la falta de innovación percibida en el software.

La fuente asegura que el ejecutivo de Google IA trae consigo una hoja de ruta agresiva para posicionar la privacidad de Apple como el factor diferencial clave. A diferencia del modelo de negocio de Google, basado en la explotación de datos, el nuevo estratega de Cupertino centrará el mensaje en que la IA más potente es aquella que no sale de tu bolsillo, procesando todo de forma local para garantizar la seguridad del usuario.

El fin de la Siri «torpe»: lo que vas a notar en tu iPhone

El principal reto que tiene por delante este nuevo fichaje de Google IA es limpiar la imagen de Siri. Durante años, el asistente de Apple ha sido objeto de burlas por su falta de contexto y sus respuestas limitadas. Con la llegada de este experto desde Google, lo que veremos no será solo un cambio de logo o de voz, sino una integración profunda en la que el iPhone aprenderá realmente de nuestros hábitos. La intención es que el dispositivo se adelante a nuestras necesidades sin que tengamos que pedírselo.

Este cambio de rumbo afectará directamente a cómo usamos el móvil a diario. Veremos una gestión de correos electrónicos mucho más inteligente, una edición fotográfica basada en comandos de voz naturales y, sobre todo, una interconectividad entre apps que hasta ahora parecía ciencia ficción. Apple ya no quiere ser la compañía que llega tarde a las tendencias, quiere ser la que mejor las vende.

La privacidad como arma arrojadiza contra Google

No es casualidad que el elegido venga precisamente de la competencia más directa. Conocer los puntos débiles de Google es vital para Apple. La estrategia de marketing que se avecina será demoledora, el de potencia sin espionaje. Este será el mantra que escucharemos en la próxima Keynote. El nuevo ejecutivo sabe perfectamente cómo se cocinan los datos en Mountain View y utilizará ese conocimiento para blindar la propuesta de Apple como la única opción ética en el mercado de la IA generativa.