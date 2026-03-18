Llevas 15 años trabajando para Google sin saberlo: 500.000 horas de trabajo gratis para mejorar la IA

Imagina a millones de personas trabajando horas y horas todos los días para una de las empresas más grandes del mundo sin recibir un euro. Pues eso es lo que llevas haciendo mucho tiempo para Google —tú, yo, y todo el mundo—. A través del filtro reCAPTCHA que todos hemos usado, Google ha entrenado a sus portales de inteligencia artificial con la información recopilada.

En su momento de mayor afluencia, 200 millones de personas resolvían diariamente los cuestionarios de reCAPTCHA, más de 500.000 horas de trabajo para Google. Sin embargo, casi nadie de esos 200 millones sabía de lo que estaba formando parte. Los cuestionarios de reCAPTCHA se basan en pinchar en las fotos que contienen los objetos, personas o paisajes que Google indica. El uso de estos cuestionarios se daba cada vez que tenías que escribir una contraseña, por lo que millones de personas al día los realizaban. Con todos los datos recopilados, Google decidió entrenar dos de sus productos.

Google Maps fue uno de los beneficiados; gracias a la información recopilada, le fue más fácil a la web entender la geografía urbana, así como leer señales de tráfico o matrículas de coche. El otro beneficiado fue Waymo, una inteligencia artificial de Google dedicada al mundo del motor. Waymo actúa como un servicio de taxi en el que el coche se conduce solo, reconociendo sus alrededores a través de la inteligencia artificial entrenada por Google y los datos de reCAPTCHA. La empresa está valorada en más de 45 billones de dólares y tuvo 4 millones de clientes en el 2024.

Este es uno de los muchos pasos que va dando la inteligencia artificial día a día. Empresas como Google no se quieren quedar atrás en el uso de esta herramienta, aunque sea a costa de sus millones de usuarios. Durante todos los años que hemos demostrado a Google que éramos humanos, hemos estado entrenando a ordenadores.