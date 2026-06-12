WhatsApp se viste de fútbol para el Mundial: todas las novedades que llegan a la app

Si alguna vez hubo un evento capaz de colapsar un grupo de WhatsApp, ese es el Mundial de fútbol. La app de mensajería más usada del mundo lo sabe mejor que nadie, y por eso ha aprovechado el arranque del torneo para desplegar una serie de funciones pensadas específicamente para seguir el campeonato. Desde cambios visuales hasta nuevas herramientas de información, esto es todo lo que ha activado WhatsApp para el Mundial 2026.

El emoji del balón oficial, solo por tiempo limitado

El detalle más vistoso es también el más efímero. WhatsApp ha llegado a un acuerdo con Adidas para sustituir temporalmente el emoji estándar del balón de fútbol por la Trionda, el balón oficial de este Mundial. Estará disponible desde ahora hasta el día de la final. Se puede usar tanto como mensaje como reacción, y según la propia compañía, al enviarlo se activa una pequeña animación. Un guiño menor, pero que tiene su gracia en plena fase de grupos.

Efectos de videollamada y stickers temáticos

Más allá del emoji, WhatsApp ha incorporado efectos de videollamada con temática de fútbol para las llamadas grupales, una función que permite añadir algo de ambiente a los visionados conjuntos a distancia. Para quienes prefieren el chat de texto, también hay un pack de stickers nuevo, diseñado para cubrir el amplio espectro emocional que genera cualquier partido: el penalti fallado, la tarjeta roja dudosa o el gol en el minuto 93.

Un directorio de canales dedicado al fútbol

En el apartado de Canales, WhatsApp ha creado un directorio específico de fútbol que agrupa selecciones, actualizaciones de resultados y contenido del torneo en un mismo lugar. La idea es que los usuarios puedan acceder desde ahí a sus canales favoritos sin tener que buscarlos uno a uno.

Como novedad adicional, los canales de WhatsApp podrán publicar en los Estados. Esto significa que el contenido de los canales que el usuario siga aparecerá mezclado con los estados de sus contactos, aunque la app permite ocultar estos estados canal por canal o dejar de seguirlo directamente.

Meta AI para consultas en tiempo real

La última incorporación es la integración de Meta AI con tecnología Muse Spark para responder preguntas sobre el torneo en tiempo real: clasificaciones actualizadas, datos de jugadores o incluso dónde ver el próximo partido cerca del usuario. Una función de utilidad variable, pero que encaja con la tendencia general de integrar asistentes de IA en las aplicaciones de mensajería.

WhatsApp recuerda en su comunicado que todas las conversaciones privadas y llamadas siguen cifradas de extremo a extremo, independientemente de estas novedades. Las predicciones arriesgadas del grupo y los audios de 4 minutos después de cada gol permanecen, en teoría, a salvo.