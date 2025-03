Ya puedes usar Meta AI en WhatsApp para preguntar lo que desees

Si utilizas WhatsApp, como más de 2200 millones de personas en todo el mundo, ya puedes utilizar Meta AI. La inteligencia artificial se integra de forma nativa y sin apps externas a tu app de mensajería. Así es como puedes utilizar esta función que debe haber aparecido ya en tu teléfono móvil.

Meta AI en WhatsApp: así se emplea

Lo más probable es que te aparezca de manera automática el icono del inteligencia artificial de Meta en tu WhatsApp. Para ello, abre la aplicación y ve a la pestaña de Chats. En la esquina inferior derecha debe aparecer el símbolo.

Cuando pulsas sobre ese icono, automáticamente se abre una conversación para que puedas interactuar con la inteligencia artificial de WhatsApp. En primer lugar, aparece un texto con todas las políticas y condiciones sobre el uso de la inteligencia artificial, indicándote, además que todo lo que compartas está cifrado de extremo a extremo. En todo caso, también se advierte de que compartir información sensible o temas algo delicados es algo que quizás no te convenga.

Ahora puedes interactuar con esta inteligencia artificial, escribiendo el mensaje que desees, puede ser información relativa al tiempo, alguna curiosidad o en mi caso, el de una receta.

Tras un tiempo de espera variable y que dependerá de la complejidad de lo que has preguntado, la inteligencia artificial Meta AI en WhatsApp te va a proporcionar la información que estabas buscando.

Ten en cuenta que, como cualquier inteligencia artificial, la precisión de las respuestas puede variar, y a veces se pueden producir algunas imprecisiones o fallos. Por ejemplo, antes de preguntarle sobre esa receta de cocina, le pregunté el tiempo en mi localidad, y me solicitó que le dijera en donde me encontraba. Es decir, de momento no tiene la capacidad de localizarte, aunque es algo que se deba a temas de permisos.

Si has abierto WhatsApp y en la pestaña de Chats no te aparece el símbolo Meta AI es porque la aplicación no se ha actualizado. Comprueba que tienes la última versión y en caso de que no se ha así, date una vuelta tanto por la App Store si utilizas un iPhone o bien, por la Google Play Store, si utilizas un dispositivo Android. Si tienes la última versión y todavía sigue sin aparecer, prueba a reiniciar el teléfono y esperar, porque será cuestión de poco tiempo de que puedas emplear la inteligencia artificial Meta en tu teléfono móvil.