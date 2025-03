Por fin: Meta lanza su asistente de IA en Europa

Después de casi un año de pausar su lanzamiento en la región, Meta está comenzando a desplegar su asistente de inteligencia artificial en Europa. A partir de esta semana, Meta AI estará disponible en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger en 41 países europeos, ademas de otros 21 territorios, aunque inicialmente se limitará a características de chat basadas en texto.

La larga historia de Meta AI

Meta AI fue lanzada en Estados Unidos en 2023, pero su expansión a Europa se vio retrasada debido a las habituales preocupaciones regulatorias. Por ejemplo, la autoridad de privacidad de Irlanda solicitó a Meta que retrasara el entrenamiento de su modelo con contenido publicado por usuarios de Facebook e Instagram. Además, se detuvo el lanzamiento del modelo de IA multimodal Llama en la Unión Europea debido a inquietudes regulatorias.

¿Qué se podrá hacer con Meta IA?

Tal y como informa el medio The Verge, el asistente de IA de Meta en Europa actuará como un chatbot, ayudando a los usuarios a generar ideas, planificar viajes o responder preguntas específicas utilizando información de la web. Los usuarios europeos también podremos utilizar Meta AI para mostrar ciertos tipos de contenido en su feed de Instagram. Sin embargo, no podrán usar la herramienta para generar o editar imágenes, ni para hacer preguntas sobre una foto. El modelo no ha sido entrenado con datos de usuarios de la UE.

Según una portavoz de Meta, Ellie Heatrick, este lanzamiento sigue casi un año de intensa colaboración con reguladores europeos. «Por ahora, solo estamos ofreciendo un modelo de texto en la región, que no ha sido entrenado con datos de primera parte de usuarios en la UE. Continuaremos trabajando colaborativamente con los reguladores para que las personas en Europa tengan acceso y sean adecuadamente atendidas por las innovaciones de IA de Meta que ya están disponibles para el resto del mundo».

Mirando de cara al futuro

Meta ha comenzado a integrar algunas de sus características de IA en sus gafas inteligentes Ray Ban en la UE, aunque estas no admiten características multimodales que permitan a los usuarios preguntar a Meta AI sobre lo que ven. La empresa no parece haber abandonado sus planes de expandir las características de Meta AI en Europa, ya que busca lograr paridad con los Estados Unidos y ampliar su oferta con el tiempo. En todo caso, la revolución de la inteligencia artificial ya es una realidad y cada vez más factores son los que entran en juego.