La app que escanea el código de barras de cualquier alimento y te dice si es sano

Con el verano acercándose, muchas personas empiezan a prestar más atención a lo que comen. El problema es que leer una etiqueta nutricional requiere conocimientos que la mayoría no tenemos. Saber si un alimento es sano no debería requerir un máster en nutrición, y gracias a varias apps que usan bases de datos nutricionales y algoritmos de clasificación, ya no lo requiere. Basta con escanear el código de barras del producto con el móvil para obtener en segundos una valoración clara y comprensible.

Yuka, la app más popular para saber si un alimento es sano

La app más conocida y usada para saber si un alimento es sano es Yuka, disponible gratuitamente para iOS y Android. Su funcionamiento es tan sencillo como apuntar la cámara del móvil al código de barras de cualquier producto del supermercado. En menos de dos segundos, Yuka muestra una puntuación de 0 a 100 acompañada de un código de color, del rojo al verde, y un desglose de los factores que han determinado esa puntuación: calidad nutricional, presencia de aditivos y, en el caso de los productos ecológicos, su certificación.

Lo que diferencia a Yuka de simplemente leer la etiqueta es la forma en que interpreta los datos. La app no se limita a mostrar los valores nutricionales: evalúa el perfil general del producto, penaliza los ultraprocesados con alto contenido en azúcar, sal y grasas saturadas, y alerta sobre aditivos con evidencia científica de efectos negativos para la salud. Si el producto tiene una puntuación baja, Yuka sugiere alternativas similares con mejor valoración disponibles en su base de datos, que cuenta con más de tres millones de productos.

Hay un punto que conviene conocer antes de usar Yuka como única referencia, su algoritmo da mucho peso a los aditivos, lo que puede penalizar productos que nutricionalmente son correctos pero que contienen conservantes o colorantes. Y al revés: un producto con ingredientes naturales pero muy calórico puede recibir una puntuación relativamente alta. Usarla como guía general es útil; tomarla como verdad absoluta, menos.

Más apps para saber si un alimento es sano más allá de Yuka

Open Food Facts es la alternativa más transparente a Yuka porque es completamente gratuita, sin funciones de pago, y está construida sobre una base de datos colaborativa y abierta a la que cualquier usuario puede contribuir añadiendo productos. Usa el sistema Nutri-Score, el semáforo nutricional europeo que clasifica los alimentos de la A a la E según su perfil nutricional, y el sistema NOVA, que clasifica los alimentos según su grado de procesamiento. Es especialmente útil para usuarios que quieren entender los criterios de evaluación y no solo ver una nota. Puedes descargarla en iOS y Android.

MyFitnessPal es otra opción muy popular, especialmente entre personas que controlan las calorías o siguen un plan nutricional específico. Permite escanear códigos de barras y registrar lo que comes a lo largo del día, calculando automáticamente el total de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Es más una herramienta de seguimiento nutricional que de valoración de la calidad de los alimentos, pero para quienes quieren controlar lo que comen de cara al verano de forma más precisa, combinarla con Yuka u Open Food Facts es una estrategia muy completa. Está disponible para iOS y Android.

Ninguna app sustituye el criterio de un nutricionista ni una dieta equilibrada planificada con cabeza. Pero tener en el bolsillo una herramienta que te dice en dos segundos si ese producto que estás a punto de meter en el carrito es tan sano como su packaging promete es, como mínimo, un punto de partida honesto para comer mejor este verano.