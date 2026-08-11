Google Pixel 11, todo filtrado antes de que Google diga una sola palabra

Google celebra mañana, 12 de agosto, su evento Made by Google en Nueva York, y el protagonista será, como cada año por estas fechas, el nuevo Google Pixel 11. Las filtraciones del Pixel 11 llevan semanas circulando y, a estas alturas, apenas dejan margen para la sorpresa. Precios, cámaras, batería y el chip que moverá los cuatro modelos ya han aparecido en distintos medios especializados y minoristas europeos.

Cuatro modelos y una subida de precio que no gustará a todos

La gama se ampliaría a cuatro terminales, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. Según los precios filtrados para el mercado europeo, el Pixel 11 de 256 GB partiría de 999 euros, con la versión de 512 GB en 1.129 euros. El Pro arrancaría en 1.199 euros para el modelo de 256 GB, subiría a 1.329 euros con 512 GB y llegaría a 1.589 euros en la versión de 1 TB. El Pro XL, el más caro de la familia estándar, se movería entre los 1.399 y los 1.789 euros según almacenamiento.

Estas cifras, que Google no ha confirmado, apuntan a una subida generalizada de en torno a 100 dólares por modelo respecto a la generación anterior. Una de las razones sería la desaparición del escalón de entrada de 128 GB, de forma que toda la gama arrancaría directamente en 256 GB. Si se confirma, es una manera elegante de subir el precio medio sin que parezca que se sube el precio.

Tensor G6, fabricado por TSMC, el cambio que más se comenta

El rumor más comentado no es de diseño sino de fabricación. El nuevo procesador Tensor G6 dejaría de fabricarse en las plantas de Samsung, como ocurría con los Tensor anteriores, para pasar a manos de TSMC y su proceso de 2 nanómetros. Google acompañaría el cambio con un módem MediaTek M90, en sustitución del Exynos que llevaban los modelos previos. Ninguno de los dos datos está confirmado por el fabricante, pero de cumplirse supondrían el cambio de proveedor más relevante en la historia de los Tensor, con mejoras esperables en eficiencia energética y gestión térmica.

Cámara con zoom de 120x y una batería que varía mucho entre modelos

En fotografía, las filtraciones hablan de un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de un gran angular de 13 megapíxeles en la parte trasera de toda la gama. El Pixel 11 Pro sería el que más llame la atención en este apartado, con un zoom que llegaría hasta 120x, una cifra que, de confirmarse, lo situaría entre los teléfonos con más alcance óptico y digital combinado del mercado.

La batería es el dato más disperso de todos los filtrados. El modelo básico rondaría los 4.840 mAh, el Pro se quedaría en 4.707 mAh, el Pro XL subiría hasta los 5.000 mAh y el plegable Pro Fold se situaría en 4.658 mAh. Son cifras que proceden de filtraciones, no de Google, y conviene tomarlas como orientativas hasta que la compañía las confirme sobre el escenario.

El evento arrancará a las 18:00 hora del Este de Estados Unidos del 12 de agosto, lo que en horario peninsular español equivale a la medianoche, ya entrando en la madrugada del 13 de agosto. Google suele reservar alguna sorpresa incluso cuando parece que ya se ha filtrado todo, sobre todo en el terreno del software y las funciones ligadas a Gemini.