Cómo apuntarte ya a la lista de espera del Pixel 11 antes de su presentación oficial

Google ya ha confirmado que su próximo evento Made by Google se celebrará el 12 de agosto en Nueva York, y ahí presentará oficialmente el Pixel 11. Antes de que eso ocurra, la compañía ha abierto la lista de espera del Pixel 11 en la web de Google Store, un registro gratuito con el que cualquier interesado puede recibir avisos y un código promocional exclusivo el mismo día de la presentación. Apuntarse no obliga a comprar nada, pero sí adelanta el acceso a esa oferta.

Cómo apuntarte a la lista de espera del Pixel 11

El proceso es sencillo y no requiere pagar ni reservar el teléfono con antelación.

Entra en la web de Google Store desde el navegador o la app. Busca el apartado dedicado al Pixel 11, donde suele aparecer un teaser del dispositivo aunque todavía no esté a la venta. Introduce tu correo electrónico en el formulario de aviso o notificación. Confirma la suscripción desde el email que te llegue de Google. Espera a que llegue el código o la notificación de disponibilidad tras el evento del 12 de agosto.

Varios medios que siguen de cerca la web de Google Store apuntan a que el plazo para dejar el correo y optar al código termina el 7 de agosto a las 23.59 hora del Pacífico, y que ese código sería válido hasta el 27 de agosto. Google no ha explicado públicamente en qué consiste el incentivo, así que conviene tratar este dato con cautela hasta que la propia marca lo confirme.

Qué sabemos del Pixel 11 hasta ahora

Lo único confirmado por Google es la fecha del evento y un adelanto en vídeo de Pixel Glow, un anillo LED situado en la barra de cámaras traseras que, según los rumores, funcionará como luz de notificación personalizable cuando el móvil está boca abajo sobre una mesa. La compañía no ha detallado todavía cómo se controla ni qué alertas admite.

El resto de las características sigue sin respaldo oficial. Se especula con hasta cuatro modelos, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, un procesador Tensor G6 fabricado en 2 nanómetros y el salto al módem MediaTek M90. También circula la posibilidad de que Google elimine la versión de 128 GB y deje el almacenamiento en 256 GB, 512 GB y 1 TB. En precio, las filtraciones manejan dos escenarios, mantener los 899 euros de la generación anterior para el modelo base o subirlo ligeramente, pero de momento son solo estimaciones de la prensa especializada.

Cuándo llegará a las tiendas

Si Google repite el calendario de años anteriores, las reservas se abrirían justo después de la presentación del 12 de agosto y los primeros terminales llegarían a los compradores en torno al 20 de agosto. Son fechas que todavía no ha confirmado la compañía, así que apuntarse a la lista de espera del Pixel 11 ahora mismo es la forma más segura de enterarse en el momento en que Google haga oficiales precios, modelos y disponibilidad real.