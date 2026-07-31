Apple gana un 27% más en su mejor tercer trimestre fiscal de la historia, pero el mercado la castiga en bolsa

Apple ha presentado los resultados de su tercer trimestre fiscal de 2026, el periodo que va de abril a junio, y las cifras superan cualquier registro anterior de la compañía para estas fechas del año. Facturó 109.417 millones de dólares, un 16,4% más que doce meses atrás, y su beneficio neto subió hasta los 29.789 millones, un 27% por encima del año pasado. El beneficio por acción diluido quedó en 2,02 dólares, por encima de los 1,89 dólares que preveían los analistas. Sobre el papel, la compañía de Cupertino batió expectativas en casi todas las partidas relevantes de su cuenta de resultados.

El iPhone vuelve a tirar del negocio

El terminal insignia de Apple facturó 54.252 millones de dólares, un 21,7% más que el año anterior, y explica por sí solo la mitad de todo el crecimiento del trimestre. Mac también sorprendió con un avance del 28,7%, hasta los 10.352 millones, mientras que los wearables subieron un modesto 6,5%. El único retroceso llegó del iPad, que cayó un 5,9% y facturó 6.191 millones, la única línea de producto que perdió tamaño respecto al año pasado.

Servicios, el dato que no gustó a Wall Street

Aquí está la clave de por qué, pese a unos números tan buenos, las acciones de Apple llegaron a caer más de un 4% en el mercado fuera de horario tras conocerse el informe. La división de Servicios, que agrupa App Store, iCloud, Apple Music o AppleCare, facturó 30.739 millones de dólares, un 12,1% más que el año pasado, pero por debajo de los 31.220 millones que esperaba el consenso de analistas. Es un matiz importante, porque los servicios son el negocio que Apple lleva años presentando como su motor de crecimiento a largo plazo, al ser más rentable y menos dependiente del ciclo de renovación de hardware. Un tropiezo ahí, aunque pequeño, pesa más en la cotización que un buen dato de iPhone.

China también decepciona, aunque crece

Por regiones, China facturó 18.816 millones de dólares, un 22,4% más que el año anterior, lo que en cualquier trimestre normal sería un titular por sí solo. Pero el mercado esperaba unos 19.580 millones, así que la lectura en bolsa fue negativa pese al crecimiento. América sigue siendo el mercado más grande para Apple, con 45.781 millones, seguida de Europa, con 29.395 millones, ambas con subidas de doble dígito.

Recompras, caja y un giro contable relevante

Apple gastó 62.094 millones de dólares en recomprar sus propias acciones en lo que va de año fiscal y otros 11.778 millones en dividendos, además de generar 116.996 millones en efectivo por su actividad operativa en nueve meses, muy por encima de los 81.754 millones del año pasado. Un detalle que suele pasar desapercibido: sus ganancias retenidas pasaron de un saldo negativo de 14.264 millones a uno positivo de 11.326 millones, señal de que la compañía ha generado más beneficio del que ha repartido en dividendos y recompras durante este ejercicio, algo que no ocurría en los últimos años.

El trimestre confirma que el iPhone sigue siendo el gran sostén del negocio de Apple, mientras que los servicios, su apuesta de futuro, empieza a mostrar signos de fatiga frente a las expectativas que la propia compañía ha alimentado durante años.