Llamadas de WhatsApp Web: así funciona la nueva función para hablar sin instalar la app

Las llamadas de WhatsApp Web ya son una realidad. La compañía ha anunciado que a partir de ahora se pueden hacer y recibir llamadas de audio y vídeo, tanto individuales como grupales, directamente desde el navegador, sin pasar por la aplicación de escritorio ni por el móvil. Es una función pensada para quien usa un ordenador compartido, un portátil de empresa donde no se pueden instalar programas, o simplemente prefiere trabajar desde el navegador sin abrir otra ventana.

Según explica WhatsApp en su blog oficial, estas llamadas mantienen el cifrado de extremo a extremo, no tienen límite de duración y no suponen coste adicional. Es decir, se conservan las mismas garantías de privacidad que ya existen en la app móvil y de escritorio. Desde el navegador también se puede acceder a funciones como compartir pantalla, usar reacciones durante la llamada o consultar el historial completo de llamadas y contactos favoritos, algo que hasta ahora quedaba limitado a las versiones nativas de la aplicación.

Transferencia de llamadas entre dispositivos

Una de las novedades más prácticas es la posibilidad de mover una llamada grupal activa de un dispositivo a otro sin colgar. Si empiezas una videollamada en el móvil mientras vas por la calle y llegas a casa, puedes trasladarla a WhatsApp Web o a la aplicación de escritorio para seguir hablando desde una pantalla más grande, y viceversa. Es una función que ya existía en otras plataformas de videollamada, pero que WhatsApp no ofrecía hasta ahora de forma nativa.

Sala de espera y mejoras en la calidad de vídeo

WhatsApp también introduce una sala de espera para las llamadas grupales mediante enlace. Cuando el organizador activa la opción de requerir aprobación para unirse, los participantes quedan retenidos hasta que se les da acceso, lo que da más control sobre quién entra a la conversación y en qué momento.

A esto se suman dos mejoras técnicas relacionadas con la calidad de la llamada. La primera es QuickHD, una función que según WhatsApp acelera la carga de vídeo en alta definición desde los primeros segundos de la llamada, evitando esa imagen borrosa inicial tan habitual en las videollamadas. La segunda es un sistema de supresión de ruido que filtra el sonido ambiente para que la voz llegue más clara, útil en entornos ruidosos o con varias personas alrededor. Esta opción se puede activar o desactivar en cualquier momento desde los ajustes de la llamada.

Todas estas funciones, según indica la propia compañía, se están desplegando de forma gradual y llegarán a todos los usuarios progresivamente en las próximas semanas. Por ahora no hay una fecha exacta de disponibilidad para cada mercado, algo habitual en los despliegues escalonados de Meta.