GTA 6 confirma su fecha definitiva, el 19 de noviembre de 2026

Pocas fechas de lanzamiento generan tanta expectación como la de Grand Theft Auto VI, y esta vez la confirmación no ha llegado por un tráiler ni por una nota de prensa, sino por un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El 19 de noviembre de 2026 queda así fijado como la fecha de lanzamiento tras dos aplazamientos previos, primero desde el otoño de 2025 y después desde el 16 de mayo de 2026, un historial que ha puesto a prueba la paciencia de la comunidad de jugadores en todo el mundo, incluida España.

Cómo se ha confirmado la fecha, y por qué importa más que un simple anuncio

Strauss Zelnick, consejero delegado de Take-Two Interactive, la matriz de Rockstar Games, incluyó la fecha del 19 de noviembre en un proxy statement presentado el 17 de julio de 2026 ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, el equivalente al regulador que vigila la información que las empresas cotizadas ofrecen a sus inversores. A diferencia de un tráiler o una publicación en redes sociales, este tipo de documento tiene consecuencias legales si la información resulta engañosa, lo que convierte esta fecha en la más fiable que ha manejado el juego hasta ahora. Las reservas se abrieron el 25 de junio tanto en tiendas digitales como en establecimientos físicos seleccionados, con un precio de 79,99 dólares para la edición estándar y 99,99 dólares para la Deluxe, aunque Rockstar todavía no ha confirmado el precio final en euros para el mercado español.

Qué plataformas tendrán el juego, y la ausencia que más duele

Por ahora, Rockstar solo ha confirmado el lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, sin ninguna mención oficial a una versión de PC. No es una omisión casual, porque la compañía tiene por costumbre lanzar sus juegos en ordenador con uno o dos años de retraso respecto a las consolas, tal y como ocurrió con GTA V. Quien juegue habitualmente en PC y esperaba estrenar el título el mismo día que el resto debería ir asumiendo que probablemente tocará esperar hasta 2027 o incluso 2028 para tener una versión oficial, salvo que Rockstar decida romper esa costumbre por primera vez.

Un juego con dos retrasos ya encima, ¿habrá un tercero?

Take-Two ha justificado los aplazamientos anteriores asegurando que Rockstar necesita tiempo adicional para terminar el juego con el nivel de acabado que los jugadores esperan y merecen, una explicación que la compañía ha repetido casi con las mismas palabras en ambas ocasiones. No todo el mundo se lo cree del todo, y Mike York, exanimador de Rockstar Games, ha señalado públicamente que no le sorprendería un tercer retraso que empujara el lanzamiento hasta mayo de 2027. Ni Rockstar ni Take-Two han hecho ningún comunicado en ese sentido, y la fecha del 19 de noviembre sigue siendo, de momento, la única oficial y la que figura en el documento presentado ante el regulador estadounidense.

Y es que con las reservas ya abiertas y una fecha respaldada por un documento con implicaciones legales, GTA 6 parece encaminado a cumplir por fin con los jugadores de consola este noviembre, mientras que quienes prefieran esperar la versión de PC tendrán que armarse de la misma paciencia que ya ha hecho falta durante los últimos dos años de retrasos.