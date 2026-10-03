MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VM, un portátil de 990 gramos pensado para trabajar con autonomía

Un portátil de trabajo o estudio se mide antes en gramos que en núcleos. Quien lo carga a diario entre casa, oficina y tren acaba valorando más lo que no pesa y lo que aguanta sin enchufe que cualquier cifra de rendimiento. Esa es la apuesta del MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VM, un 13 pulgadas que se queda por debajo del kilo, monta una pantalla OLED y confía su autonomía a la familia Lunar Lake de Intel, diseñada precisamente para gastar poco. Lo he usado como herramienta de trabajo para ver si esa combinación funciona fuera de la hoja de especificaciones y en qué puntos obliga a hacer concesiones.

Así es el MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VM

El Prestige 13 AI+ Evo A2VM es el ultraligero de la gama Prestige, la línea que MSI dirige a profesionales y empresas. Es un Copilot+ PC, la etiqueta con la que Microsoft identifica a los portátiles cuyo procesador incluye una NPU, un chip dedicado a la inteligencia artificial, con potencia suficiente para ejecutar en local las funciones de IA de Windows 11.

MSI ha comercializado en España cuatro configuraciones que comparten chasis, pantalla y batería y que cambian en procesador, memoria, almacenamiento y versión de Windows, aunque su tienda oficial ya solo vende la de entrada. La unidad que he probado lleva un Core Ultra 7. El precio lo detallo al final.

Características del MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VM Procesador Intel Core Ultra 7 256V, Intel Core Ultra 7 258V o Intel Core Ultra 9 288V, según configuración. 8 núcleos (4 P-cores + 4 E-cores), 8 hilos, 12 MB de Intel Smart Cache, frecuencia turbo máxima de 4,8 GHz (Ultra 7) o 5,1 GHz (Ultra 9). NPU de hasta 47 TOPS (Ultra 7) o 48 TOPS (Ultra 9) Sistema operativo Windows 11 Home o Windows 11 Pro, según configuración Pantalla 13,3 pulgadas, 2.8K (2880 x 1800), OLED, 100% DCI-P3 (típico), certificación VESA DisplayHDR True Black 500, certificación Low Blue Light de SGS Gráficos Intel Arc 140V integrada Memoria 16 GB Almacenamiento SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 GB o 1 TB Ranura de almacenamiento 1 ranura M.2 (NVMe PCIe Gen4) Teclado Retroiluminado en blanco, con tecla Copilot Webcam IR de 5 MP (30 fps a 1944p) con HDR y 3D Noise Reduction+ (3DNR+) Audio 2 altavoces de 2 W, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing, matriz de 3 micrófonos Puertos 2 Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.0), 1 USB-A 3.2 Gen1, 1 HDMI 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz), 1 lector microSD, 1 conector combinado de auriculares y micrófono Conectividad inalámbrica Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth 5.4 Sensores Luz ambiental, proximidad, lector de huellas Seguridad Lector de huellas, dTPM 2.0, fTPM 2.0, obturador de webcam, Secured-core PC, ranura Kensington, Microsoft Pluton Batería 4 celdas, 75 Wh Cargador 65 W Dimensiones 299 x 210 x 16,9 mm Peso 0,99 kg Color Stellar Gray Certificación MIL-STD-810H/G Garantía 3 años (limitada)

990 gramos de magnesio y aluminio

El primer contacto es el que se espera de un ultraligero. Se sostiene con la palma abierta sin esfuerzo y, cerrado, mide 16,9 milímetros de grosor, con una huella de 299 por 210 milímetros que entra en cualquier funda de 13 pulgadas. MSI fabrica el chasis con una aleación de magnesio y aluminio moldeada en una sola pieza, un proceso que la marca llama Advanced Thixomolding Technology y que, según asegura, gana rigidez sin sumar peso. El magnesio tiene un tacto menos frío que el aluminio de otros ultraligeros, algo que unos agradecen y a otros les resta sensación de equipo de gama alta.

El acabado, un gris oscuro mate que MSI bautiza como Stellar Gray, es sobrio y pasa desapercibido en cualquier reunión. Su punto débil es que lo delata todo. Polvo, huellas y pequeñas motas se ven con claridad en el reposamuñecas y alrededor de las teclas, así que conviene llevar un paño en la funda. La cámara se aloja en un pequeño saliente del marco superior que, de paso, hace de pestaña para levantar la tapa. MSI incorpora también de certificación MIL-STD-810H, la norma militar estadounidense que evalúa golpes, vibraciones y temperaturas extremas, aunque la propia marca aclara que son pruebas de laboratorio y que no garantizan el comportamiento del equipo fuera de ellas.

Un teclado completo y puertos para olvidarse de los adaptadores

El teclado llega con distribución española completa, ñ y ç incluidas, y retroiluminación blanca que se agradece en un tren o un avión con la luz apagada. Las teclas Esc, F5 y Bloq Mayús llevan un pequeño testigo luminoso, útil para saber de un vistazo si está activo el bloqueo de funciones o si el micrófono está silenciado antes de entrar en una videollamada.

La tecla Copilot ocupa el hueco del Ctrl derecho, de modo que quien use atajos con esa mano tendrá que reaprenderlos. Y el bloque de cursores es compacto, con flechas de media altura que comparten espacio con Re Pág y Av Pág. El botón de encendido está en la fila superior, junto a Supr, y el portátil incorpora lector de huellas para Windows Hello. El touchpad, centrado y con superficie mate, tiene un tamaño correcto para un 13 pulgadas, sin llegar a las dimensiones generosas que se ven en algunos portátiles recientes.

En conectividad, MSI ha resistido la tentación de dejarlo todo en USB-C. En un lateral están el HDMI 2.1, capaz de mover un monitor 4K a 120 Hz, dos Thunderbolt 4 que cargan el equipo y sacan imagen por DisplayPort, y el conector de auriculares. En el otro, un USB-A para el pendrive o el receptor del ratón de toda la vida, el lector de tarjetas y la ranura de seguridad Kensington. Con eso se conectan monitor, disco externo y ratón sin llevar un hub en la mochila.

Las pegas son dos, el lector es microSD, lo que obliga a quien trabaja con cámara de fotos a seguir tirando de adaptador, y los dos Thunderbolt 4 están en el mismo lado, así que el cable de carga siempre va por ahí. La conexión inalámbrica corre a cargo de una tarjeta Intel Killer con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, cuya ventaja en velocidad solo se notará con un router compatible.

Una pantalla OLED que se disfruta en documentos y en vídeo

El panel de 13,3 pulgadas tiene resolución 2.8K (2880 x 1800 píxeles) y formato 16:10, más alto que el panorámico clásico, lo que significa más líneas visibles en un documento o una hoja de cálculo sin tener que desplazarse. Al ser OLED, cada píxel emite su propia luz y se apaga del todo cuando muestra negro, de ahí un contraste que ningún LCD alcanza. MSI asegura que cubre el 100% del espacio de color DCI-P3, el estándar de referencia del cine digital, y cuenta con certificación VESA DisplayHDR True Black 500 para contenido HDR. Los colores salen intensos y el texto se ve muy definido a esta densidad de píxeles.

Sin embargo, la tasa de refresco es de 60 Hz, suficiente para ofimática pero por debajo de los 120 Hz que ya ofrecen otros portátiles de este precio, y se nota al recorrer páginas largas si vienes de una pantalla más rápida. El acabado brillante refleja ventanas y focos cuando la luz llega de frente, y no es táctil. Un sensor de luz ambiental ajusta el brillo de forma automática.

Lunar Lake, potencia justa y muy bien administrada

Los Core Ultra de la serie 200V, conocidos como Lunar Lake, fueron la respuesta de Intel a los chips de Apple y Qualcomm, y su planteamiento lo deja claro. Tienen ocho núcleos, cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia, sin hiperprocesamiento, y llevan la memoria RAM dentro del propio encapsulado del procesador. Eso acelera la comunicación entre ambos y recorta el consumo, pero tiene una consecuencia que hay que conocer antes de pagar. La memoria no se puede ampliar nunca, y la que elijas el primer día es la que tendrás durante toda la vida del portátil.

Para lo que está pensado este equipo, ofimática, navegador con muchas pestañas, videollamadas, correo y edición de fotos ligera, la potencia sobra. La gráfica integrada Intel Arc 140V da para retocar imágenes, montar vídeos sencillos y jugar a títulos poco exigentes. Se queda corto en trabajos que reparten la carga entre muchos núcleos durante minutos, como exportar vídeos largos o compilar proyectos grandes, donde los procesadores de la serie H, con más núcleos, sacan ventaja. Pero es obvio, este equipo no es para eso.

MSI da la cifra de un 27% más de rendimiento en un solo núcleo y de 3,5 veces más rendimiento en IA frente al Core Ultra 7 155H, además de un 50% más en gráficos respecto a la generación anterior de Intel Arc. Son comparativas con pruebas escogidas por la propia marca, así que sirven como orientación y poco más.

La NPU alcanza 47 TOPS en los Core Ultra 7 y 48 en el Core Ultra 9, por encima de los 40 que exige Microsoft para la etiqueta Copilot+ PC. Eso habilita funciones de Windows 11 que se ejecutan en el propio equipo, como los Efectos de Windows Studio, que desenfocan el fondo o corrigen la mirada en videollamadas, o los subtítulos en directo con traducción.

Son útiles, aunque todavía pocas, y buena parte de la IA que se usa a diario, Copilot incluido, funciona en la nube con independencia de la NPU. MSI añade su MSI AI Engine, que según la marca detecta si estás en una reunión, trabajando o viendo una película y ajusta la configuración del equipo, todo gestionado desde la aplicación MSI Center S. El almacenamiento es un SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 GB o 1 TB en una ranura M.2 que MSI recomienda ampliar a través de su servicio técnico.

Batería y carga, su mejor argumento

Aquí está la razón de ser de este portátil. MSI le ha metido una batería de 75 Wh, una capacidad poco habitual en un equipo que no llega al kilo. Sumada a la eficiencia de Lunar Lake, el resultado es un portátil con el que se puede salir de casa sin cargador. Los análisis independientes publicados hablan de dos jornadas laborales completas sin enchufarlo y todavía con algo de margen al final.

La cifra oficial de MSI hay que leerla con lupa. La marca la obtiene reproduciendo vídeo a 1080p con el brillo a 150 nits, wifi y Bluetooth desactivados, el modo de máximo ahorro y una configuración con pantalla FHD+ que no es la OLED que se vende en España. Con el panel OLED y un uso real la autonomía será menor, aunque el punto de partida es muy amplio.

La carga entra por cualquiera de los dos Thunderbolt 4 con el cargador USB-C de 65 W incluido. MSI indica que también admite cargadores de 27 W, más lentos, lo que permite recurrir a un cargador de móvil potente o a una batería externa en un apuro, con la advertencia de que el rendimiento puede resentirse mientras carga con poca potencia.

Cámara y micrófonos pensados para las videollamadas

La webcam es de 5 megapíxeles con HDR y graba a 1944p y 30 fotogramas por segundo, muy por encima de las cámaras justitas de tantos portátiles. Incluye sensor de infrarrojos para desbloquear Windows Hello con la cara y un obturador de privacidad. MSI la acompaña de una matriz de tres micrófonos con cancelación de ruido por IA, pensada para que la voz llegue limpia en oficinas abiertas.

A esto se suma un sensor de proximidad que apaga la pantalla cuando te levantas y la reactiva al volver, un detalle muy cómodo en espacios compartidos. El sonido es la parte más discreta del conjunto. Son dos altavoces de 2 W que cumplen en una reunión o un vídeo de YouTube, pero se quedan cortos para escuchar música con algo de cuerpo.

Disponibilidad y precio

La tienda oficial de MSI en España vende el MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VM en su configuración de entrada (A2VMG-030ES), con Core Ultra 7 256V, 16 GB de memoria, 512 GB de SSD y Windows 11 Home, por 1.199 euros. En el último mes ha llegado a bajar hasta 1.099 euros. Las versiones con 32 GB, Core Ultra 9 o Windows 11 Pro que MSI sigue listando en la web del producto ya no figuran en su catálogo de venta.

Ese precio hay que leerlo junto a dos datos. El primero es que los 16 GB de esta versión no se pueden ampliar, y es la memoria con la que el portátil tendrá que vivir siempre, suficiente hoy para trabajo de oficina pero justa a medio plazo. El segundo es que su sucesor, el Prestige 13 AI+ con procesadores Panther Lake, ya se vende en la misma tienda desde 1.449 euros sin sistema operativo y desde 1.549 euros con Windows 11 Home, en ambos casos con 32 GB y 1 TB.

Son entre 250 y 350 euros más por un procesador más reciente, el doble de memoria y almacenamiento y 91 gramos menos, a cambio de una batería de menor capacidad según los datos difundidos tras su presentación.

Mi veredicto sobre el MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VM

El Prestige 13 AI+ Evo A2VM acierta en lo que más importa a quien trabaja fuera de la oficina. Pesa menos de un kilo, aguanta la jornada con holgura gracias a una batería de 75 Wh muy grande para su tamaño, y no obliga a cargar con adaptadores porque conserva HDMI, USB-A y dos Thunderbolt 4. La pantalla OLED se agradece cada día, la webcam está a la altura de las videollamadas profesionales y los tres años de garantía son una razón que pocas veces se tiene en cuenta al comprar.

La única versión que vende MSI tiene 16 GB de memoria que no se pueden ampliar, y será lo primero que se quede corto. La pantalla se queda en 60 Hz y refleja con luz directa, los altavoces cumplen sin más, el acabado se ensucia con facilidad y quien use el Ctrl derecho lo echará de menos. No está hecho para tareas pesadas que exprimen todos los núcleos durante mucho rato, y quien edite vídeo a diario debería mirar a otra parte. Para un comercial, un consultor o un estudiante que vive entre el escritorio y el transporte público y trabaja con ofimática y navegador, los 1.199 euros que pide MSI son razonables por lo que ofrece. Quien piense en conservarlo muchos años o use aplicaciones pesadas hará mejor en estirarse hasta su sucesor, con el doble de memoria.