Samsung mete Photoshop en la Galaxy Tab S12 y abre por primera vez sus SmartTag al iPhone

Samsung acaba de anunciar la serie Galaxy Tab S12, formada por la Galaxy Tab S12 Ultra y la Galaxy Tab S12+, que llegará a las tiendas españolas el próximo miércoles 7 de octubre. El mismo día ha anunciado el Galaxy SmartTag3, la tercera generación de su localizador para llaves, maletas y mascotas. Son dos productos situados en extremos opuestos del catálogo. Las tabletas se dirigen a quien quiere trabajar, estudiar o crear sin cargar con un portátil. El SmartTag3 es uno de esos accesorios pequeños que acaban colgados de medio llavero de casa.

Photoshop de serie, la carta que Samsung se guardaba

La novedad más vistosa de la Galaxy Tab S12 no está quizás en el hardware. Adobe Photoshop llega preinstalado por primera vez en una tableta Android, con una interfaz adaptada a pantallas grandes y compatibilidad con el S Pen.

La versión para tableta se estrena en exclusiva en Galaxy Store durante al menos seis meses desde el 7 de octubre. Incluye herramientas generativas basadas en Adobe Firefly, como Relleno generativo e Imagen a vídeo, y un Asistente de IA que por ahora está en fase beta.

Al adquirir estas tabletas se reciben cuatro meses gratis del plan Photoshop Premium para móviles, con 100 créditos generativos al mes. El paquete de bienvenida suma pruebas en otras aplicaciones habituales entre estudiantes y creativos.

Notability viene preinstalada con seis meses gratis, Goodnotes ofrece un año de acceso completo, Notion regala un mes de su plan Plus y Clip Studio Paint añade seis meses de prueba. LumaFusion, el editor de vídeo, se vende con un 66 % de descuento hasta el 30 de noviembre.

Samsung valora el conjunto en unos 400 euros, cifra en la que también entran seis meses de Google AI Pro. Casi todo son periodos de prueba, así que al terminar toca pagar la suscripción o renunciar a la aplicación. En el caso de Google AI Pro, la cuota pasa a 21,99 euros al mes si no se cancela antes.

Cinco milímetros de tableta con ambición de portátil

Con 5,1 mm de grosor, la Galaxy Tab S12 Ultra es la tableta más fina que ha fabricado Samsung. La Tab S12+ se queda en 5,3 mm. En peso, la Ultra marca 692 gramos en su versión wifi y la S12+ baja hasta 553.

Ambas montan el procesador MediaTek Dimensity 9500, fabricado en 3 nanómetros. La compañía asegura que, frente a la Galaxy Tab S11 Ultra, la unidad dedicada a IA rinde un 61 % más, la CPU un 19 % más y la gráfica un 17 % más.

Para sostener ese rendimiento en sesiones largas de edición o diseño, Samsung estrena una cámara de vapor en 3D que, según sus datos, disipa el calor más rápido que la plana de la generación anterior. Las dos tabletas y el S Pen incluido cuentan con certificación IP68 frente al agua y el polvo.

Pantallas enormes y batería para no mirar el enchufe

La Ultra mantiene un panel de 14,6 pulgadas con resolución de 2.960 x 1.848 píxeles, mientras que la S12+ se queda en 12,6 pulgadas y 2.800 x 1.752. Las dos son Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz y alcanzan 1.600 nits de brillo máximo, con 1.000 nits en el modo de alto brillo para exteriores.

La función Vision Booster ajusta ahora el brillo en tiempo real según la luz ambiente. El sonido también mejora con cuatro altavoces y audio espacial de cuatro canales, el doble de canales que la generación anterior.

En batería, la Ultra monta 11.600 mAh y la S12+ 10.600 mAh. La marca habla de hasta 23 horas de reproducción de vídeo en la primera y 21 horas en la segunda. La carga completa lleva unos 95 minutos con un cargador de 45 W, que se vende aparte.

El S Pen viene en la caja, el teclado se paga aparte

El lápiz sigue incluido con las dos tabletas, aunque sin conexión Bluetooth, de modo que no admite los gestos a distancia que dependen de ella. Para convertirla en un equipo de trabajo, Samsung vende por separado el Pro Keyboard, con acabado de aluminio, y el Book Cover Keyboard Slim, más ligero.

El Pro Keyboard incorpora una tecla Galaxy AI que abre directamente el asistente elegido, ya sea Bixby, Gemini o Perplexity. En software, las tabletas llegan con Android 17 y One UI 9, y Samsung les garantiza siete generaciones de actualizaciones del sistema y parches de seguridad.

Multi Window permite dividir la pantalla en hasta tres ventanas para seguir una clase, tomar apuntes en Samsung Notes y consultar a un asistente al mismo tiempo. Asistente de notas resume esos apuntes siempre que superen los 200 caracteres.

A esto se suma Gemini Notebook, que reúne notas, imágenes y grabaciones para generar resúmenes, pódcasts o cuestionarios. El navegador de Samsung, por su parte, puede resumir las pestañas abiertas o recuperar una página consultada días atrás.

Precio de la Galaxy Tab S12 y versiones en España

La serie Galaxy Tab S12 se podrá comprar en Samsung.com a partir del 7 de octubre, en color gris. La Galaxy Tab S12+ parte de 1.299 euros y la Galaxy Tab S12 Ultra, de 1.539 euros.

La Ultra se ofrece con 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento, además de una versión tope con 16 GB y 1 TB. La S12+ se queda en 12 GB con 256 o 512 GB. Las dos admiten tarjetas microSD de hasta 2 TB y tienen variantes 5G, con wifi 7 en la Ultra y wifi 6E en la S12+.

El SmartTag3 adelgaza y hace las paces con el iPhone

El otro anuncio del día es más modesto en tamaño. El Galaxy SmartTag3 ocupa, según Samsung, un 35 % menos de volumen y pesa un 33 % menos que su predecesor, lo que facilita colgarlo de unas llaves, meterlo en un bolso pequeño o sujetarlo al collar de una mascota.

Por primera vez en la familia SmartTag, el localizador funciona también con dispositivos iOS a través de SmartThings Find. Desde un iPhone se puede consultar y compartir su ubicación y usar Buscar cerca, aunque Vista de brújula y Notificar si se olvida quedan reservadas a los móviles Galaxy.

La pila CR2032 incluida dura hasta 550 días de uso normal y hasta 790 días en modo de ahorro de energía, un modo que desactiva funciones como Vista de brújula.

Encontrar las llaves a 60 metros, si el móvil acompaña

La mejora de fondo está en la búsqueda cercana. Gracias a Bluetooth 6.0 Channel Sounding, Vista de brújula indica distancia y dirección hasta 60 metros, unas tres veces más que la generación anterior. Al acercarse, la banda ultraancha (UWB) toma el relevo para afinar la posición.

Esa función depende del teléfono. Channel Sounding solo está disponible por ahora en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy S26 Ultra y Galaxy S26 Plus, y los 60 metros se han medido sin obstáculos entre el móvil y el localizador.

Fuera de ese radio entra en juego Galaxy Find Network, una red de más de 900 millones de dispositivos Galaxy que actúan como nodos para actualizar la ubicación. Samsung asegura que esas actualizaciones llegan ahora antes tras perder la conexión.

La novedad más útil es Notificación de lugar, todavía en fase de prueba, que permite marcar una zona y recibir un aviso cuando el objeto entra o sale de ella. Sirve para saber si el perro se ha escapado del jardín o si alguien se lleva la bicicleta de donde suele estar aparcada.

Completan el conjunto un Historial de ubicación de los últimos siete días y Notificar al detectar movimiento. Mantiene la certificación IP67, el Modo perdido por NFC para que quien lo encuentre vea un contacto, el botón para lanzar rutinas de SmartThings y Notificar si se olvida. El SmartTag3 llegará a las tiendas españolas próximamente, en blanco y negro.