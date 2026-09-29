Apple se alía con los pediatras para enseñarte a poner orden en las pantallas de casa

Los controles parentales llevan años en el móvil, pero muchas familias los activan sin saber qué límites tienen sentido para un niño de siete años o para un adolescente de quince. Apple ha publicado hoy una guía elaborada junto a la American Academy of Pediatrics (AAP) que intenta resolver justo eso. El documento, llamado Building Healthy Digital Habits, no añade herramientas nuevas. Cruza las recomendaciones de los pediatras con las funciones de Tiempo de Uso que Apple estrenó con iOS 27 a mediados de septiembre.

Seis pasos para que el móvil deje de ser una negociación diaria

La guía propone un proceso de seis pasos. El primero no es técnico, sino una conversación en familia sobre el tiempo de uso, con consejos para plantear el tema y fijar expectativas de modo que todos se sientan parte del plan.

Después llegan los ajustes. Se crea una Cuenta Infantil con restricciones adecuadas a la edad y controles parentales, y se configuran las opciones de seguridad para webs y apps. Ahí entran Solicitar la Compra y Pedir Permiso para Navegar, que permiten revisar en familia las webs y apps nuevas.

Los pasos restantes se centran en el día a día. Con Límite de Tiempo y Horarios se reparten las horas de pantalla para que no choquen con el descanso, el ejercicio, los deberes ni el tiempo con amistades y familia. También se decide con quién puede hablar el menor y, por último, se revisa el plan a medida que cambian sus necesidades a lo largo de los años.

Una protección que ya viene puesta

En el apartado de comunicaciones, la guía recuerda que Seguridad en las Comunicaciones viene activada por defecto para menores de 18 años. Según Apple, ayuda a evitar que vean o compartan contenido delicado. La compañía ya explicó a mediados de septiembre que esta función bloquea contenido violento y desnudos en imágenes, vídeos y llamadas de FaceTime.

Lo que aportan los pediatras según la edad

La AAP añade indicaciones detalladas sobre el tiempo de pantalla por grupo de edad, desde niños pequeños hasta adolescentes. La idea es que cada hogar valore sus opciones según la etapa de desarrollo de sus hijos. Según su director ejecutivo, Mark Del Monte, la colaboración también servirá para ampliar el acceso al Plan de Contenido Multimedia Familiar de la organización.

Qué necesita tu familia para usarla

Las funciones están disponibles con la actualización de Tiempo de Uso en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. Para usar la última versión, todos los dispositivos de un grupo de En Familia deben estar actualizados a iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27. Eso significa que un solo iPhone, iPad o Mac sin actualizar deja al grupo fuera de la nueva versión. Apple advierte además de que algunas prestaciones pueden variar según la región, el idioma o el modelo.