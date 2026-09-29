Los Nothing Headphone (1) Pro, unos auriculares con tres altavoces donde casi todos llevan solo uno

Nothing amplía su catálogo de audio con el Headphone (1) Pro, un modelo que la marca describe como sus auriculares más avanzados hasta la fecha. La propuesta se aleja del terreno puramente doméstico y se acerca al de las herramientas profesionales, con controles que buscan servir tanto para escuchar música en el día a día como para trabajar en la mezcla de un tema.

Para lograrlo, Nothing ha contado con Metropolis Studios, un estudio de grabación londinense con reconocimiento internacional según la propia marca. La colaboración se traduce en el selector Flat EQ, pensado para ofrecer un perfil de sonido neutro a productores y creadores, en el nuevo modo de audio espacial Studio B, que simula la acústica de una sala de mezclas, y en cinco perfiles de ecualización dedicados a distintos géneros de la música británica.

Tres altavoces en lugar de uno

La mayoría de los auriculares del mercado montan un único driver. Headphone (1) Pro incorpora tres, cada uno responsable de una franja concreta del rango de frecuencias. El driver dinámico de graves se encarga de los bajos, el driver dinámico de precisión aporta definición a voces e instrumentos y un nuevo driver xMEMS reproduce los agudos, según describe Nothing, con mayor nitidez.

Una cancelación de ruido que promete hasta 46 dB

Nothing presenta este como su sistema de cancelación activa de ruido más avanzado hasta la fecha, con una respuesta adaptativa que se ajusta en tiempo real y que, según la compañía, llega hasta los 46 dB. Diez micrófonos se encargan de filtrar el ruido del entorno, con especial atención al viento y al tráfico, y las almohadillas incorporan una nueva barrera de silicona de 8 milímetros pensada para reforzar el aislamiento pasivo.

A eso se suma la reproducción de audio Hi-Res por Bluetooth y, mediante USB-C, audio sin pérdidas de hasta 24 bits y 192 kHz. Cinco modos de audio espacial dinámico con seguimiento de la cabeza completan el apartado sonoro.

La app Nothing X, para afinar el sonido a medida

La aplicación Nothing X añade otra capa de personalización. Con Advanced EQ se pueden mover los puntos de ecualización por todo el rango de frecuencias y ajustar por separado el driver principal y el de precisión, mientras que Simple EQ ofrece un control más directo sobre graves o voces. La función Personal Sound permite además crear perfiles de ecualización propios, adaptados al oído de cada usuario.

Titanio, Panda Glass y 327 gramos de peso

El diseño mantiene el sello transparente de Nothing, aunque en una versión más depurada. Las dos copas incorporan cristal Panda Glass 9H, resistente a arañazos y roturas, que deja ver la disposición de los tres drivers en su interior. El aluminio se combina con titanio para ganar resistencia sin penalizar el peso, que Nothing sitúa en 327 gramos gracias también a una diadema más ancha, un acolchado más grueso y unas almohadillas más blandas. La autonomía llega hasta las 68 horas con la cancelación de ruido desactivada, con carga rápida y certificación de resistencia IP52.

Disponibilidad y precio

Los Headphone (1) Pro estará disponible en negro y blanco a partir de hoy en nothing.tech y Amazon, y llegará al resto de tiendas mañana 30 de septiembre. Su precio es de 349 euros.