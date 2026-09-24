Las nuevas Ray-Ban Meta Audio, las gafas que se despiden de la cámara

Meta ha aprovechado Connect 2026 para presentar unas gafas sin cámara. Las Ray-Ban Meta Audio son las primeras de la compañía pensadas solo para escuchar y hablar, sin sensor para hacer fotos ni grabar vídeo. Llegan acompañadas de la tercera generación de las Ray-Ban Meta con cámara y de nuevos modelos de Meta Glasses, la gama con marca propia de la compañía.

Unas gafas para oír, no para grabar

Las Ray-Ban Meta Audio sirven para escuchar música y pódcast, atender llamadas y hablar con Muse, el asistente de inteligencia artificial de Meta, sin sacar el móvil. La compañía asegura que captan la voz mejor que unos auriculares convencionales. Y es que según la empresa, el audio es la función más usada de sus gafas desde el primer día.

Pesan 43 gramos y, de acuerdo con las cifras de Meta, aguantan hasta 12 horas con una carga, a las que se suman 48 horas con el estuche. Se ofrecen en dos estilos, Clubmaster, de silueta retro, y Burbank, rectangular, con 23 combinaciones de color y lente. Las patillas se ajustan, las almohadillas nasales son intercambiables y admiten montaje de lentes graduadas.

Reservas abiertas y envíos a mitad de octubre

Las Ray-Ban Meta Audio se pueden reservar ya y cuestan desde 349 dólares. Los envíos empiezan el 13 de octubre. Los precios que da Meta están expresados en dólares estadounidenses.

La versión con cámara gana una hora y seis micrófonos

La tercera generación de las Ray-Ban Meta ya está a la venta desde 449 dólares. Mantiene la cámara de 12 megapíxeles con vídeo en 3K Ultra HD y, según Meta, es más delgada y cómoda que la anterior.

La autonomía sube hasta 9 horas, una más que en la segunda generación. Estrena además una matriz de seis micrófonos que, según la compañía, elimina más del 90 % del ruido de fondo, y un botón de acción personalizable.

Los estilos son Wayfarer, Aviator y el nuevo Zena, de ojo de gato, con 27 combinaciones de color y lente. Hay también una edición Aviator vintage por el 90 aniversario de Ray-Ban. Más adelante llegará la grabación de vídeo con Dolby Atmos y sonido espacial.

Meta Glasses, con firmas de famosas y una entrada más barata

La gama Meta Glasses suma los estilos Capri y Nova, y una nueva versión de la Adventurer en negro con lentes grises. Es la opción más económica del catálogo, desde 249 dólares. Se puede reservar en Meta.com y sale a la venta el 23 de octubre en todos los países donde se comercializa esta gama.

Las ediciones especiales cuestan desde 399 dólares. Una es el nuevo color Ivory del estilo Starfire de Kylie Jenner. La otra es una colaboración con la artista LISA, con la Adventurer LISA Edition, de marco Moonlit Sky y lentes Blush, y la Capri LISA Edition, de marco Eclipse en ojo de gato y lentes grises.

La colección de LISA incluye un estuche con una estrella personalizada, adornos de edición limitada y fotocards digitales que se desbloquean con las gafas. Ambos modelos admiten lentes graduadas. Meta lanza además Mix & Match, un programa para elegir montura, lentes y color del estuche en las tiendas Meta Lab o en línea.

Nuevos países y más de cien estilos

Meta amplía también los mercados donde vende sus gafas con inteligencia artificial. Desde el anuncio están disponibles en Singapur, Corea del Sur, México y Emiratos Árabes Unidos, y Brasil se suma próximamente.

A finales de este año llegarán a Turquía, Polonia, Portugal, Israel, Sudáfrica, Indonesia, Tailandia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Malasia y Filipinas. Según la nota de Meta, las Oakley Meta, las Ray-Ban Meta y las Ray-Ban Meta Optics llegarán después a estos últimos mercados. La compañía prevé ofrecer a finales de 2026 más de 100 opciones de gafas entre Ray-Ban, Oakley y Meta Glasses.