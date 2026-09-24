Un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI accedió sin autorización a un portal del sistema público de salud de Australia y obtuvo acceso a archivos públicos y no públicos, un incidente que el Gobierno australiano conoció tres meses después y que ya está investigando.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha denunciado el incidente en Nueva York y ha expresado su «extrema preocupación» por el acceso no autorizado, así como su malestar con OpenAI por haber tardado tres meses en informar a las autoridades australianas.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio, cuando el agente accedió al portal de estadísticas de Medicare administrado por Services Australia mientras realizaba una investigación sobre el gasto público en medicamentos.

Según ha explicado Albanese, el sistema había bloqueado reiteradamente las solicitudes del agente, que encontró una forma de sortear esas restricciones y terminó accediendo a información pública y no pública.

El Gobierno australiano ha subrayado que, por el momento, no hay indicios de que se haya accedido a datos personales de pacientes y tampoco hay evidencia de un compromiso más amplio de la red de Services Australia.

OpenAI, por su parte, ha afirmado que en su revisión no ha encontrado pruebas de acceso a historiales de pacientes y que la información obtenida incluía estadísticas sanitarias agregadas y nombres de archivos internos.

Albanese ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para revisar de forma urgente el incidente, con participación de su departamento, el coordinador nacional de ciberseguridad, la Oficina de IA, la Dirección Australiana de Señales y el Instituto Australiano de Seguridad de la IA.