Polonia moviliza aviones de combate tras detectar un helicóptero ruso en su espacio aéreo

Polonia ha detectado otra incursión aérea de Rusia en su espacio aéreo: a las 11:08 horas de este miércoles, al norte de la localidad polaca de Braniewo, las Fuerzas Armadas polacas han denunciado una violación de su espacio aéreo por parte de un helicóptero ruso; esto ha obligado a Varsovia a movilizar sus aviones de combate.

Según la información facilitada por el Ejército, la aeronave procedía de la base rusa de Kaliningrado. El helicóptero se ha adentrado aproximadamente unos 300 metros dentro del espacio aéreo de Polonia, donde ha permanecido 42 segundos.

El vuelo del helicóptero ha sido monitorizado en todo momento por los sistemas de radar de las Fuerzas Armadas, según la explicación que ha dado el Ejército. Como reacción a esta incursión, se ha ordenado el despliegue inmediato de aviones de combate, mientras que los activos terrestres se han mantenido en estado de alerta.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ha advertido en su nota que «la naturaleza del incidente sugiere que Rusia está poniendo a prueba una vez más la preparación de nuestra aérea».

El Ejército polaco ha recalcado que las tripulaciones de sus sistemas de defensa antiaérea llevan a cabo labores de vigilancia «ininterrumpida», manteniéndose en alerta constante para garantizar la seguridad y la integridad del espacio aéreo polaco.

Esta incursión rusa llega después de que el pasado martes múltiples cazas de la OTAN derribasen un dron en el espacio aéreo de Lituania, sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo. Esto suscitó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunciara un «patrón» de agresiones y provocaciones por parte de Rusia contra Europa.