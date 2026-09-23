La Fiscalía Anticorrupción tiene pruebas de contratos amañados a favor de un empresario que contrató a Koldo García y que quiere silenciar a Víctor de Aldama. Aldama asegura que Manuel Contreras pagó una cantidad monetaria como contraprestación para la adjudicación de una obra pública, afirmaciones que Contreras considera falsas.

Las pesquisas judiciales en la Audiencia Nacional sobre los amaños de obra pública continúan. Víctor de Aldama ha aportado información clave para este procedimiento en el que ha señalado a una serie de empresarios que pagaron mordidas por acceder a contratos públicos.

Uno de ellos es Manuel Contreras de quien el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón dice que «no tiene la condición de investigado, pero que en las que las manifestaciones de Víctor de Aldama, con la provisionalidad propia de la actual fase de instrucción, se han visto corroboradas por otros elementos probatorios». Así consta en un escrito fechado a 11 de septiembre al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En este mismo escrito, Luzón tumba la pretensión de Manuel Contreras de tener una licencia para querellarse contra Aldama por injurias y calumnias. El fiscal jefe argumenta que la declaración de Aldama, en el ejercicio de su derecho de defensa, asistido del derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable previstos, no puede ceder ante un eventual conflicto con el derecho al honor de Manuel Contreras.

«La prueba practicada en el juicio oral abona la conclusión de que la manifestación de Víctor de Aldama en este punto sea falsa, presupuesto que justificaría la concesión de la licencia. A mayor abundamiento, la cuestión relacionada con el pago de mordidas por la concesión de obra pública se encuentra actualmente -tras su inicial investigación en esta causa especial- en fase de instrucción», explica Alejandro Luzón.

Contrató a Koldo

Manuel Contreras preside una constructora y confirmó durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo durante el juicio del Caso Koldo que decidió contratar a Koldo García en 2023 por los contactos que tenía en países de Sudamérica.

Le abonó 6.000 euros mensuales tras la firma de un contrato con la mercantil Erikapat, la consultora que creó Koldo para trabajar tras su etapa ministerial. Quería ser consultor internacional especializado en países de Hispanoamérica.

Manuel Contreras también admitió en sede judicial que se reunió con Koldo en el ministerio cuando era asesor de Ábalos para hablar sobre un asunto que preocupaba a su empresa relacionado con el proyecto de soterramiento de la S-40 en Sevilla.

Íntimo amigo del ex jefe de Carreteras

Manuel Contreras no sólo era amigo de Koldo. Fuentes consultadas aseguran que también era íntimo amigo de Javier Herrero Lizano, el ex director general de Carreteras que ha sido imputado en la Audiencia Nacional. Las mencionadas voces aseguran que le visitaba en su despacho del ministerio. Su constructora se hizo con numerosas obras públicas.

Víctor de Aldama también conocía a Manuel Contreras. El empresario reveló que había determinadas personas que se hacían con licitaciones públicas y hacían donaciones al PSOE. La Audiencia Nacional está investigando la presunta financiación ilegal del Partido Socialista y ya han solicitado que detallen las donaciones que recibieron.