Detenido en el aeropuerto de Castellón un joven de 29 años con 51 bolas de heroína en su organismo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Castellón-Costa del Azahar a un joven de 29 años con 51 bolas de heroína en el interior de su organismo. El joven, según ha transmitido la Policía Nacional, procedía de un vuelo que había tenido su origen en un país del denominado espacio Schengen. Es decir, una zona de libre circulación, sin controles fronterizos interiores, que comprende 29 países europeos. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.

En el vídeo que ilustra esta información se puede ver cómo el joven es escoltado por policías. Y, también, las bolas de droga que llevaba dentro de su organismo cuando llegó a España, que contenían heroína.

Tras la expulsión de los envoltorios, estos dieron positivo en heroína. Y un peso de 583 gramos. La investigación en torno a este caso sigue abierta, porque los agentes quieren conocer cuál fue el origen y cuál iba a ser el destino de la droga hallada en el interior del organismo del joven detenido y apresado, a la vez que esclarecer la supuesta participación de otras personas en los hechos.

Se da la circunstancia de que en agosto de 2020, como entonces publicó OKDIARIO, otro hombre fue detenido en el aeropuerto de Tenerife Norte, procedente de un vuelo internacional, con 94 cápsulas de heroína plastificada dentro de su cuerpo, que hacían un total de 1.350 gramos.

Hace solo una semana, otro hombre fue detenido con 91 bellotas de heroína en el interior de su organismo, con un peso total de 1.240 gramos, en el aeropuerto de Valencia, en Manises.

Según los datos del balance trimestral de criminalidad ofrecido por el Ministerio del Interior, los delitos de tráfico de drogas se han incrementado en la Comunidad Valenciana un 18,8% en los seis primeros meses de este año 2026, respecto al mismo periodo de 2025. En concreto, de 1.323 entre enero y junio de 2025 a 1.572 en el mismo periodo de este 2026.