Ceferin continúa su guerra contra Infantino y la FIFA: «El fútbol no está en venta»

La guerra entre UEFA y FIFA por el intento de Gianni Infantino de permitir la entrada de inversores extranjeros en el Mundial continúa abierta. El dirigente del organismo rector del fútbol tendió la mano a las 211 federaciones nacionales con una carta en la que prometió cambios y una mejora en la gobernanza e independencia de la FIFA. Aleksander Ceferin, su homólogo en UEFA, no ha tardado en contestar y ha vuelto a lanzar un dardo a Infantino por su plan fallido de privatizar el Mundial. «El fútbol no está en venta», ha señalado.

Desde la oposición a Infantino han considerado las promesas del dirigente como parte de una campaña de cara al Consejo de la FIFA de marzo de 2027, en el que podría perder el puesto. En su misiva a las 211 federaciones nacionales que componen la FIFA, Infantino se defendió de las críticas por su propuesta de privatización del Mundial. El dirigente señaló que se trataba de una mera propuesta y que esta no conllevaba perder el control ni la autoridad sobre las decisiones deportivas.

La UEFA ha vuelto a tomar posiciones en su guerra abierta contra Gianni Infantino. Lo ha hecho en palabras de su presidente y cara visible, Aleksander Ceferin. «El fútbol pertenece a la gente que lo juega… pero no todo el mundo antepone el juego a sus propias ambiciones. La confianza en nuestro deporte se basa en tres pilares: unidad, transparencia y gobernanza. Estos pilares deben servir a muchos, no a unos pocos», ha explicado el esloveno en el Portugal Football Summit.

Ceferin carga contra Infantino y la FIFA

Ceferin ha ido un paso más allá en sus declaraciones en este evento celebrado en el país luso. «En los últimos tiempos, los tres fueron desestimados por personas que habían jurado protegerlos. El proyecto que resquebrajó la unidad del fútbol mundial puede haber sido abolido, pero la confianza que se rompió con él aún no se ha recuperado. Ahora, es nuestra misión reponerla», ha añadido en su intervención en el Portugal Football Summit, recogida por AS. UEFA lidera la oposición a Infantino después de que saliera la luz su proyecto de privatizar el Mundial días después de la finalización del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

El ente que rige el fútbol europeo tiene como aliados a Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol, mientras que Infantino suma el apoyo de parte de las federaciones africanas, entre ellas Marruecos, y países como Estados Unidos, México o Argentina. Ceferin ha hecho un último alegato, repitiendo el lema con el que la UEFA se opuso frontalmente al plan de Infantino. «El fútbol no está a la venta. Ese es el mensaje que la UEFA ha transmitido durante años», ha zanjado el mandamás del fútbol europeo.