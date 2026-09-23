Javier Aguirre ya es nuevo entrenador del Valencia

Javier Aguirre ya es oficialmente el nuevo entrenador del Valencia CF. El club che anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el técnico mexicano hasta final de la presente temporada. No obstante, desde la entidad valencianista se guardan una opción para ampliar su contrato por una temporada más si consigue cumplir con los objetivos, especialmente el de la permanencia.

El ‘Vasco’, que en diciembre cumplirá 68 años, llega al conjunto valencianista para ocupar el hueco del español Carlos Corberán, destituido el pasado 13 de septiembre y cuyo puesto había sido de forma interina para Óscar Sánchez.

Aguirre estaba libre después de haber puesto fin a su etapa con la selección mexicana, a la que dirigió en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cayendo en los octavos de final ante Inglaterra, y tendrá la misión de que el Valencia CF remonte tras un mal inicio de temporada en la Liga que le ha dejado en puestos de descenso a Segunda División con tan sólo cuatro puntos y un triunfo, ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza.

El equipo che será el séptimo que dirija el experimentado entrenador mexicano en el fútbol español después de pasar por los banquillos del CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y RCD Mallorca, a lo que añade un amplio currículum a nivel internacional. El ‘Vasco’ será presentado este próximo lunes 28 de septiembre en la sala de prensa del Camp de Mestalla.