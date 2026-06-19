Quién es Javier Aguirre: edad, de dónde es, dónde entrena, su esposa y por qué le llaman ‘El Vasco’

Javier Aguirre es uno de los entrenadores más carismáticos y con más carrera en el fútbol de los últimos años. Con varias etapas en diferentes equipos españoles, su forma de ser y de entrenar, sus particulares frases y su buen hacer le han llevado también a ser uno de los técnicos de fútbol más queridos en España. Actualmente dirige a la selección de México para el Mundial 2026, una de las anfitrionas del torneo.

Cuántos años tiene Javier Aguirre

Javier Aguirre tiene 67 años. El mexicano nació el 1 de diciembre de 1958, por lo que a finales de este año 2026 cumplirá 68 años. Tiene una amplia experiencia en los banquillos, aunque también fue futbolista, llegando a jugar en la selección de México, con quien disputó el Mundial de 1986, también jugado en ese país.

Dónde nació y dónde vive

Javier Aguirre Onaindia nació en Ciudad de México, capital de México, y actualmente vive en esa ciudad al ser seleccionador del equipo de fútbol de este país. En otras ocasiones ha vivido en diferentes lugares, según el club al que entrenaba.

Qué equipos entrena Javier Aguirre

En la actualidad, Javier Aguirre entrena a la selección de México en la que es su tercera etapa diferente. Antes pasó por diferentes equipos, varios de ellos españoles. Como técnico, debutó en Atlanta, después pasó a Pachuca, más tarde llegó a España para entrenar a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Espanyol.

Tras ello, dirigió a la selección de Japón, al Al-Wahda de los Emiratos Árabes Unidos, a la selección de Egipto. Regresó a España para dirigir al Leganés, regresó a México para entrenar a Monterrey y, por último, y antes de esta etapa en la selección mexicana, dirigió al Mallorca.

Quién es su esposa y cómo es su familia

Javier Aguirre está casado con Silvia Carrión. Llevan más de 30 años casados y Silvia ha acompañado siempre a Javier en los numerosos lugares en los que han estado por el fútbol. La pareja ha vivido en siete países distintos y Silvia siempre ha estado al lado del entrenador.

Por qué le llaman ‘El vasco’

Javier Aguirre tiene un apodo muy famoso en el fútbol: el ‘vasco’. Esto es así porque los dos padres de Aguirre nacieron en el País Vasco. En concreto, su madre era de Guernica y su padre de la localidad de Ispáster.

En qué equipos ha jugado

Como futbolista, Javier Aguirre militó en el América mexicano, Los Ángeles Azteca de Estados Unidos, nuevamente América y Atlante, Osasuna en España y se retiró en el Guadalajara mexicano.

Su trayectoria cómo entrenador de la selección de México

En México, Javier Aguirre está en la actualidad en su tercera etapa. Antes, el técnico dirigió a la selección de México entre el año 2001 y 2002 y también entre 2009 y 2010.