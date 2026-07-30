Los radicales de Arran Mallorca lanzan una campaña para reclutar a jóvenes tras los altercados de la manifestación antiturística

La organización juvenil de la izquierda independentista y radical, Arran Mallorca, ha iniciado una campaña activa de captación de militantes tras las cargas policiales contra grupos violentos que se produjeron durante la manifestación antiturística celebrada el pasado domingo 26 de julio en el centro de Palma.

A través de sus canales oficiales, los cachorros de la CUP han hecho un llamamiento explícito a los jóvenes de las Islas Baleares para unirse a sus filas bajo lemas de confrontación directa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A través de un vídeo en las redes sociales, la formación separatista juvenil califica la intervención policial de «represión» por parte de las «fuerzas de ocupación españolas» y apela al reclutamiento directo. «¡Joven, milita en Arran! La organización es la clave de la victoria», arenga Arran Mallorca para captar a jóvenes para su causa.

El intento de sumar nuevos integrantes a la organización se produce en un contexto de continuos episodios vandálicos protagonizados en Baleares por este grupo independentista radical. Cabe recordar que Arran Mallorca ha protagonizado diversas acciones contra el modelo turístico en las Islas, desde el asalto a restaurantes y embarcaciones en el puerto de Palma con pancartas y bengalas hasta pintadas masivas contra hoteles y vehículos de alquiler.

Asimismo, los cachorros de la CUP han sido señalados reiteradamente por realizar pintadas intimidatorias en sedes de partidos políticos constitucionalistas, así como por la vandalización de patrimonio público y privado con consignas de carácter independentista y anticapitalista.

Arran mantiene una postura de confrontación sistemática contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, promoviendo protestas que derivan con frecuencia en desórdenes públicos y enfrentamientos en la vía pública.