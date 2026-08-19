CaixaBank impulsa al sector turístico balear con 1.200 millones en financiación en el primer semestre de 2026

CaixaBank, a través de su división especializada Hotels & Tourism, ha concedido cerca de 1.200 millones de euros en financiación al sector hotelero y de alojamientos turísticos en Baleares durante el primer semestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 80% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el conjunto de España, el importe de nueva financiación ha ascendido hasta los 2.500 millones de euros. La cifra refuerza la posición de la entidad como uno de los principales socios financieros de una industria que mantiene un elevado ritmo de inversión y transformación.

La actividad desarrollada en los últimos años consolida una trayectoria de crecimiento sostenido. Entre 2020 y 2025, la entidad canalizó cerca de 19.000 millones de euros hacia el sector turístico, acompañando tanto proyectos de expansión como planes de modernización y mejora de la competitividad.

Durante el primer semestre de 2026, CaixaBank formalizó más de 2.300 operaciones de crédito vinculadas a empresas de alojamiento turístico en toda España, 284 de ellas en las Islas Baleares. Además de Baleares, Canarias, Madrid, Cataluña y Andalucía concentraron la mayor parte de la financiación concedida.

Los recursos movilizados se dirigieron principalmente a la renovación y actualización de establecimientos, la adquisición de activos hoteleros, iniciativas relacionadas con la innovación y la sostenibilidad, así como a cubrir necesidades de circulante y operativa de las compañías.

A cierre del primer semestre de 2026, la cartera de crédito gestionada por CaixaBank Hotels & Tourism supera los 10.500 millones de euros y la división presta servicio a más de 13.800 clientes del ámbito del alojamiento turístico. Para ello, la entidad cuenta con un equipo especializado integrado por más de 40 profesionales centrados exclusivamente en el sector hotelero y una red de alrededor de 2.300 expertos en asesoramiento empresarial distribuidos en más de 200 centros y oficinas especializadas para empresas y pymes.

La evolución de la financiación refleja el peso que el turismo mantiene dentro de la actividad empresarial española y el compromiso de CaixaBank con el desarrollo del sector. Además del acceso a financiación, la entidad presta apoyo a las empresas en sus procesos de transformación y adaptación a nuevos retos del mercado.

CaixaBank Hotels&Turism, apoyo firme al sector

Gracias a su especialización en el sector turístico a través de CaixaBank Hotels&Tourism, la entidad tiene capacidad para detectar y adaptarse con agilidad a las necesidades de este tipo de empresas. El año pasado, la entidad impulsó al sector con 4.300 millones de euros en financiación, un 8,5% más que el año anterior.

A través de CaixaBank Hotels & Tourism, la entidad pone a disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios diferenciales para ayudar a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria, teniendo en cuenta las necesidades de cada tipología: hoteles, alojamientos turísticos y campings. Presta servicio a través de un equipo de profesionales especializados en el mercado hotelero y los más de 2.300 gestores de la entidad expertos en el asesoramiento empresarial.

Además, CaixaBank Hotels & Tourism tiene una sensibilidad especial con los proyectos sostenibles, como por ejemplo aquellos que incorporan mejoras en eficiencia energética o en la gestión del agua y de residuos; y con otras cuestiones de impacto social como la accesibilidad, la integración de las comunidades locales o la utilización de productos km cero.

Desde la entidad, se impulsan iniciativas como el programa ReUtilízame, que canaliza excedentes de material de las empresas hoteleras a entidades sociales; o Incorpora, que facilita el acceso de personas en riesgo de exclusión al mundo laboral.

Hotels & Tourism tiene convenios con más de 40 federaciones y asociaciones hoteleras, y organiza periódicamente encuentros con empresarios referentes del sector por toda la geografía española. La entidad financiera participa también en las principales ferias turísticas internacionales (Fitur, WTM, ITB); en los eventos sectoriales más relevantes que se celebran en nuestro país y también es miembro de la ONU Turismo, el organismo de Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.