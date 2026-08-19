Un hombre pide a un juez de Mallorca que le meta en la cárcel tras admitir que llevaba días buscando a su ex mujer para matarla
El agresor, sobre el que pesaba una orden de alejamiento, confesó en sede judicial que no lograba localizar a la víctima
Llegó a colarse en la vivienda de su ex mujer y a visitar a sus familiares antes de acudir voluntariamente a los juzgados de Manacor
Un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento se ha presentado voluntariamente en las dependencias judiciales de Manacor para pedir que un juez le meta de inmediato en prisión, ya que llevaba diez días buscando incansablemente a su ex mujer para matarla.
Los hechos se desencadenaron este pasado martes 18 de agosto, cuando los vigilantes de seguridad de los juzgados de Manacor alertaron a través del 091 sobre la presencia de un individuo con una actitud tajante. El varón no solicitaba asistencia legal ni un trámite ordinario. Su única petición era ingresar en el centro penitenciario tras admitir abiertamente el crimen que pretendía ejecutar contra su ex pareja.
Dos patrullas de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. Al llegar, los agentes constataron la gravedad de la situación al comprobar que el hombre mantenía una orden de alejamiento en vigor respecto a la víctima y que continuaba reiterando sus amenazas de muerte de forma explícita.
Tras tomar el control de la intervención, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Manacor activó las verificaciones de urgencia. Los agentes confirmaron en primer lugar que la mujer se encontraba completamente a salvo y en perfectas condiciones. Asimismo, verificaron que las fuerzas de seguridad ya habían contactado con ella dos días antes para dar seguimiento al protocolo de protección asignado por el sistema Viogen.
Durante sus declaraciones, tanto ante los agentes de la UFAM como en la propia sede judicial, el individuo reconoció con detalle las acciones llevadas a cabo durante su búsqueda. Declaró que llegó a colarse en la casa de campo donde residía su ex mujer e intentó ubicarla acudiendo también al domicilio de varios de sus familiares.
Estas afirmaciones fueron contrastadas y ratificadas posteriormente por los propios allegados de la víctima, quienes confirmaron haber hallado ropa y enseres personales del agresor en el interior de la vivienda.
Finalmente, tras verificarse plenamente la veracidad del relato y el quebrantamiento de las medidas de protección, las autoridades formalizaron la detención del individuo el viernes como presunto autor de un delito de amenazas graves.