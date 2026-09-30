Una mujer enloquece al encontrar a la amante en el piso de su ex pareja y le destroza la casa en Palma

Ataque de celos en toda regla. Una mujer, totalmente enloquecida, ha sido detenida en Palma después de destrozarle la casa y provocar daños valorados en más de 3.000 euros en la vivienda de su expareja tras encontrar a su amante en el interior. La Policía Nacional la acusa de un delito de daños.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, alrededor de las 23:15 horas, en una zona residencial de Palma. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional acudieron al domicilio después de que se activara el botón del pánico de la vivienda.

Al llegar, los agentes encontraron en el interior al propietario de la vivienda y a una joven. El hombre explicó a los policías que su expareja había acudido al domicilio y que, al encontrarse con otra mujer en la casa, se había producido una fuerte discusión.

Según el relato trasladado a los agentes, la mujer habría arremetido contra varios objetos de la vivienda, provocando importantes daños. Entre ellos, habría fracturado un espejo de grandes dimensiones, una cafetera y un ordenador, que acabaron rotos y tirados en el suelo.

El valor de los objetos dañados superaría los 3.000 euros, según la información facilitada por la Policía Nacional. Tras la discusión, la mujer habría abandonado la vivienda, no sin antes accionar el botón del pánico del domicilio, para posteriormente huir del lugar.

Mientras una de las patrullas permanecía en la vivienda recabando la declaración del propietario, otra dotación policial consiguió localizar a la presunta autora en las proximidades, cuando se encontraba a bordo de su vehículo.

La mujer manifestó a los agentes que, efectivamente, había sido ella quien había pulsado el botón del pánico después de mantener una acalorada discusión con su expareja. También reconoció haber ocasionado diversos daños en la vivienda.

Tras comprobar lo ocurrido, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito de daños. Posteriormente, fue trasladada a dependencias policiales. El suceso deja una escena marcada por una discusión entre exparejas, la presencia de otra mujer en la vivienda y unos desperfectos que, según la Policía Nacional, ascienden a más de 3.000 euros.