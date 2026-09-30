Óscar Puente ataca a la líder de Podemos en Baleares para defender a AENA: «Sabe tanto de aeropuertos como de matemáticas»

Nueva bronca en la izquierda a cuenta del polémico megaproyecto del DORA III, que contempla 1.030 millones de euros de inversión para que los aeropuertos de las Islas Baleares rocen los 50 millones de viajeros en 2031. Pese a que este plan mantiene en pie de guerra a la sociedad del archipiélago, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha justificado las intenciones del Gobierno central atacando con su habitual mala educación a la líder de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, por sus críticas a la ampliación de las infraestructuras aeroportuarias de Mallorca e Ibiza. «Sabe tanto de aeropuertos como de matemáticas», ha escrito el socialista.

Intentando desvincular la gestión de Aena del colapso de visitantes que sufren las islas durante la temporada alta, Puente ha asegurado que «los aeropuertos no son los responsables de la tensión que provoca un turismo excesivo», sino «los gobiernos que incrementan las plazas turísticas».

La respuesta de la regidora del Ayuntamiento de Palma no se ha hecho esperar. La concejal y líder municipal de Podemos, Lucía Muñoz, no ha dudado en replicar la reflexión del ministro con una marcada ironía.

«¿Nos está diciendo Óscar Puente que hay que excluir los aeropuertos del debate sobre los límites al turismo? ¿Que en una isla la principal puerta de entrada de millones de turistas no importa? Debe ser que la capacidad de llegada no tiene nada que ver con cuánta gente llega», ha manifestado.

Tras esta respuesta, Óscar Puente, fiel a su estilo agresivo en redes sociales, ha lanzado un dardo directo hacia la podemita. «Sabe tanto de aeropuertos como de matemáticas».

Sabe tanto de aeropuertos como de matemáticas. https://t.co/hDjp42WDZr — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 29, 2026

El comentario del ministro socialista ha elevado de inmediato la temperatura del intercambio y ha provocado la reacción de otros referentes de la izquierda balear. Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca y figura clave del independentismo en las Islas, ha salido en defensa de Lucía Muñoz para reprochar duramente la actitud de Puente.

«¿Qué hace un ministro del PSOE contestando a una regidora de izquierdas de Palma con esta chulería barata, menospreciando un clamor social para defender los intereses de los accionistas del Ibex35 y Arena?», ha escrito.