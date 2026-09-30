Los separatistas de Més-Sumar exigen la dimisión de la ministra de Vivienda «por incompetente y hacer el ridículo»

El portavoz de la formación independentista Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha pedido abiertamente la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por no haber sido capaz de adoptar medidas para resolver el grave problema de vivienda que sufre España y por reaccionar con un formato que los de Més no aceptan. «Utiliza el Real Decreto Ley cuando ha tenido ocho años para presentar un Proyecto de Ley al que sí se hubieran podido hacer aportaciones», ha dicho Apesteguia.

Por la inacción durante su tiempo al frente del ministerio, Apesteguia exige la dimisión de «la irresponsable Isabel Rodríguez», a la que también acusa de «hacer el ridículo» en la esperpéntica conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la que Rodríguez no se vio capaz de ofrecer muchos de los detalles de los dos decretos que pasarán este viernes por el Congreso de los Diputados para su posible validación.

Se da la circunstancia de que Més per Mallorca tiene un diputado en el Congreso adscrito al grupo parlamentario de Sumar.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuela Cañadas, ha denunciado hoy en el Parlament que el nuevo decreto de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez agravará los problemas de acceso a la vivienda en Baleares al aumentar la inseguridad jurídica, reducir la oferta disponible y atacar la propiedad privada.

«El principal problema que tienen miles de jóvenes y familias es el precio de la vivienda. Pero la respuesta del Gobierno de Sánchez está siendo todavía más intervencionismo, más inseguridad jurídica y más ataques contra la propiedad privada», ha afirmado Cañadas.

La portavoz ha recordado que Sánchez prometió que, cuando llegara a la Moncloa, no habría más desahucios en España y desde entonces ya se han producido más de 275.000. «Esa es la realidad que intentan esconder detrás de sus discursos y su propaganda», ha añadido.

Cañadas ha acusado al Ejecutivo central de llevar ocho años sin solucionar el problema de la vivienda y de haber aprobado medidas que han aumentado los precios, reducido la oferta y expulsado a miles de familias del mercado.

La portavoz parlamentaria ha defendido que España afronta un problema simultáneo de oferta y demanda. «Si han llegado más de cinco millones de personas durante los últimos años, tenemos un problema de demanda. Y si Sánchez ha construido más de 300 centros para menas y ni una vivienda para los españoles, tenemos un problema de oferta. Las dos variables se tienen que corregir», ha sostenido.

En su turno, el portavoz del Partido Popular, Sebastià Sagreras, ha señalado que «hay medidas que podemos compartir, como el IVA superreducido para la vivienda protegida, los incentivos para propietarios e inquilinos o las ayudas para facilitar la compra, porque son medidas que van en la línea de las que ya estamos aplicando en Balears”.

Sin embargo, ha reprochado a Sánchez que «si realmente quería que estas medidas salieran adelante, debería haber buscado previamente una mayoría suficiente en el Congreso». «La vivienda necesita soluciones, seguridad y más oferta; no más incertidumbre para las familias y los pequeños propietarios», ha concluido.