Baleares planta cara a AENA por la ampliación del aeropuerto de Ibiza: «No pueden venir más viajeros en verano», ha afirmado el president del Consell de Ibiza del PP, Vicent Marí, que junto al vicepresidente ejecutivo de AENA, Javier Marín, y el conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà, han ejemplificado el entendimiento de todas las partes después de la reunión que han mantenido para conocer de primera mano las intenciones de Aena hacia el aeropuerto de Ibiza previstas en el documento estratégico DORA III que será aprobado a finales de este año.

Marí ha explicado que desde este momento se abre una línea directa de participación entre la sociedad ibicenca y AENA para que la redacción final del proyecto sea lo más consensuada posible y ha remarcado que la remodelación «no debe implicar en ningún caso la posibilidad de que lleguen más viajeros en temporada alta», alertando de que «la capacidad turística de la isla viene definida por el número de plazas».

Tras lamentar que «la falta de información de los últimos meses había provocado situaciones de desconfianza y la sensación de que se estaba decidiendo el futuro de una infraestructura tan importante por Ibiza sin el conocimiento de esta isla y de las perspectivas de la sociedad!, Marí ha recordado que parecía «una total contradicción» que, mientras que el Consell, Govern y los ayuntamientos trabajan en aplicar políticas de contención turística, Aena apostara por ampliar la capacidad del aeropuerto y multiplicar el número de turistas que visitan nuestra isla en temporada alta.

En este contexto, el vicepresidente de AENA ha explicado que las reformas no afectan a la capacidad de acogida de más aeronaves que las que puede acoger la instalación actualmente y que servirán para mejorar «la comodidad y la experiencia del viajero» otorgando «más metros cuadrados de terminal por usuario» y evitando colas y saturación de algunos espacios, por la normativa actual «y la que está por venir».

Por último, Vicent Marí ha agradecido «la presencia del vicepresidente Javier Marín y de todo su equipo, que han venido a dar la cara y explicar todas las dudas y detalles de este proyecto, con la voluntad, además, de querer escuchar y abrir nuevas vías de participación».

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha valorado positivamente este encuentro y ha recordado también a Aena que el planteamiento de actuación de la terminal de Ibiza debe estar alineado con las políticas de contención que defienden de forma conjunta el Govern balear, el Consell y los ayuntamientos.

«Agradecemos la presencia del vicepresidente ejecutivo y de todo su equipo hoy en la isla, porque abre una vía de diálogo imprescindible en un asunto tan trascendente», ha explicado Bauzà, quien ha insistido en la necesidad de que las futuras inversiones aeroportuarias vayan encaminadas a mejorar la experiencia del usuario, la accesibilidad y la sostenibilidad.