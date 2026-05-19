El PP se une a empresarios y ecologistas contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza que impulsa Sánchez

El PP se une a empresarios y ecologistas contra la ampliación «faraónica» del aeropuerto de Ibiza que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez a través de AENA. Así lo ha manifestado el presidente de los populares de Ibiza y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí, que ha expresado el «rechazo frontal» de su formación a una «ampliación faraónica».

La formación se suma al amplio frente de entidades empresariales, hoteleros, agricultores y ecologistas, que la semana pasada expresaron su rechazo frontal a esta iniciativa en la denominada Mesa de Diálogo del Agua promovida por la Alianza por el Agua.

Todos los colectivos coincidieron en su oposición a esta iniciativa, puesto que este incremento supondría un aumento directo de la capacidad aeroportuaria y una mayor presión sobre los recursos hídricos en el conjunto del territorio insular. Un hecho que estaría en contradicción con los objetivos de sostenibilidad que persigue el pacto insular por el agua de Ibiza.

Desde las filas del PP, Marí ha asegurado este martes que Ibiza «no es la caja registradora del Gobierno», por lo que defiende que el Ejecutivo central debe rectificar «de inmediato» y consensuar el proyecto con los ibicencos.

«Sánchez pretende ampliar la terminal en todas sus plantas, duplicar las puertas de embarque, habilitar un nuevo dique y más zonas comerciales. Todo ello para seguir haciendo caja a costa de los ibicencos. Sin embargo, no se habla de la necesidad de incrementar la entredicha seguridad del aeropuerto. Es un auténtico despropósito que provoca un grave deterioro de los servicios públicos y una absoluta desconexión con la realidad de nuestro territorio», ha denunciado Marí.

Además, ha anunciado que «el PP seguirá defendiendo todas aquellas iniciativas que persigan la mencionada rectificación y permitan acordar las inversiones que se deban llevar a cabo en la terminal en cada momento, con la finalidad de un mejor servicio aeroportuario».

Marí se ha preguntado «dónde están los socialistas ibicencos» y por qué desde la formación no han alzado la voz cuando el Gobierno «sólo invierte allí donde hay negocio y no donde realmente existen necesidades de los ciudadanos».

«Es un contrasentido absoluto respecto de las políticas de contención, sostenibilidad y reducción de la huella demográfica impulsadas por el Consell, que han permitido 19.000 turistas menos cada día en agosto. Y ahora vienen Sánchez, Puente y AENA con una ampliación faraónica que no tiene ninguna correspondencia con estas políticas de contención que están haciendo tanto la máxima institución insular como el Govern. Es imposible tomar determinadas decisiones en despachos de Madrid, pensando en hacer de los aeropuertos centros comerciales, porque eso solo lleva al perjuicio de los ciudadanos», ha seguido el portavoz.

Por su parte, el senador autonómico Miquel Jerez ha asegurado que hace tiempo que las políticas de transportes e infraestructuras del Gobierno «son un sinsentido que tienen como resultado el deterioro grave de los servicios públicos en nuestro país».

Entre otras cosas, Jerez ha recordado que el Gobierno ha aprobado un incremento del 6,9% de las tasas aeroportuarias para desplegar un plan de inversiones de 13.000 millones.

«El aeropuerto debe estar al servicio de la movilidad y de la calidad del servicio público, no de la recaudación. Exigimos a Sánchez que escuche a los ibicencos, rectifique y llegue a consensos con las instituciones de las Islas, que son las que realmente conocen las necesidades de los ciudadanos y el modelo territorial que han votado para Ibiza», ha concluido.