El Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Baleares analiza el dinamismo económico y empresarial de las Islas

CaixaBank ha reunido este martes a su Consejo Asesor Territorial en Baleares, en el que ha sido el primer encuentro anual de este órgano consultivo. La reunión, celebrada en la sede de la Dirección Territorial de CaixaBank en Palma, ha contado con la intervención de Jordi Mondéjar, director de Negocio de CaixaBank, y de María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares.

Durante el encuentro, los miembros del Consejo Asesor Territorial de Baleares han debatido sobre las principales variables de la coyuntura económica actual, han analizado el cierre de 2025, así como los resultados de la entidad del primer trimestre de 2026, informa CaixaBank en un comunicado.

Asimismo, se ha repasado la evolución de la actividad de CaixaBank en Baleares y el apoyo de la entidad a las familias y empresas. En 2025, CaixaBank concedió 1.404 millones de euros de financiación a clientes particulares, con un gran crecimiento de la nueva producción hipotecaria y de los créditos al consumo. También se ha puesto en valor el impulso al tejido empresarial y turístico balear, con 740 millones de euros en financiación a pymes y 1.231 millones destinados al sector turístico.

El encuentro ha permitido además analizar el liderazgo de CaixaBank en banca privada en Baleares, con 1.193 millones de euros bajo gestión en asesoramiento independiente, así como el impacto social de la entidad a través de MicroBank, que contribuyó a generar más de 850 puestos de trabajo y apoyó la creación de más de 250 pequeños negocios en las islas durante el último ejercicio.

En el ámbito social, CaixaBank ha reafirmado su compromiso con el territorio a través de iniciativas como el Mes Social, el programa de voluntariado corporativo que impulsará durante este mes de mayo numerosas actividades solidarias y medioambientales en toda España, tras un ejercicio en el que participó el 53% de los empleados de CaixaBank en Baleares.

El Consejo Asesor está presidido por Francisco José Conrado de Villalonga y cuenta con los siguientes miembros: Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB); Encarna Piñero, consejera delegada de Piñero; Corinna Graf, CEO de Puerto Punta Portals; Juan Manuel Costa, director y fundador de Grupo Paya Hotels; José Díaz Montañés, CEO de Artiem Hotels; Marcos Marí, vicepresidente del Grupo Insotel y consejero delegado de Trasmapi; Lina Mascaró, presidenta del Grupo Mascaró; Vicente Fenollar, presidente ejecutivo del Consejo en Ávoris y director general Económico Financiero del Grupo Barceló; Naomi Riu, directora financiera de RIU Hotels & Resorts, y Othman Ktiri, CEO y fundador de OK Mobility.

El Consejo Asesor de CaixaBank en Baleares trabaja con el objetivo de garantizar las funciones de representación institucional, de seguimiento de la actividad financiera y de la acción social de la entidad en las Islas. Asimismo, aspira a reforzar el arraigo y la vinculación histórica que la entidad financiera tiene en el archipiélago.

Los miembros de este órgano consultivo son personas de reconocida trayectoria y prestigio profesional de la sociedad balear que asesoran e informan a la entidad financiera sobre aquellas cuestiones que afecten a su situación económica, a las perspectivas de desarrollo o las oportunidades que puedan proyectarse en la zona. La duración de su mandato es de tres años, aunque pueden ser reelegidos.