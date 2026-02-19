CaixaBank concedió 1.404 millones de euros de financiación a clientes particulares de Baleares en 2025

CaixaBank aprobó durante 2025 la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de Baleares por valor de 1.404 millones de euros. Esta cantidad, que supone un crecimiento del 43,1% respecto al año anterior, se puede dividir en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo.

La entidad informa a través de un comunicado de que concedió préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de 1.022 millones de euros, cifra que representa un incremento del 46,3% respecto al año anterior.

Destaca también la evolución del crédito al consumo, que durante el pasado año supuso la concesión de nuevas operaciones por 319 millones de euros, un 28,7% más que el año anterior. El resto de los préstamos han supuesto casi 63 millones de euros, un 84% más que en 2024.

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, ha destacado que «estos indicadores muestran que el consumo en las Islas mantiene un ritmo sólido y se prevé que la evolución favorable del mercado laboral y el aumento de la confianza de los consumidores continúen impulsándolo en los próximos años».

Asimismo, Rivera ha puesto en valor el «compromiso de CaixaBank de permanecer al lado de sus clientes, confiando en ellos y acompañándolos para que puedan llevar a cabo sus proyectos».

CaixaBank es el banco líder en España, con un volumen de activos de más de 635.000 millones de euros, presta servicio a 20,2 millones de clientes y dispone de la mayor red de oficinas y cajeros del país. Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI.

La entidad desarrolla un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su posicionamiento como entidad bancaria líder le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera de colectivos vulnerables y del ámbito rural.

La propuesta de valor de la entidad se basa en productos y servicios adaptados a cada segmento de cliente, con un fuerte componente de innovación que permita ofrecer las mejores herramientas y un asesoramiento experto en la toma de decisiones para el bienestar financiero.