7 pueblos medievales para visitar sin coche en España

¿Te apetece una escapada con historia sin depender del coche? En España puedes visitar pueblos medievales en transporte público en menos de dos horas desde grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Castillos, murallas y cascos históricos bien conservados te esperan con tren o autobús directo. Estos son los destinos más atractivos y mejor conectados.

Sigüenza (Guadalajara): escapada medieval desde Madrid

Si vives en Madrid y buscas una experiencia completa en un día, Sigüenza es una apuesta segura. Su silueta la dominan el castillo, actualmente parador, y la catedral-fortaleza, dos iconos de su pasado fronterizo.

Pasear por la Travesaña, la Plaza Mayor o la Casa del Doncel es hacerlo por uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Castilla-La Mancha.

Cómo llegar:

Tren Medieval desde Madrid-Chamartín, con animación y visita guiada.

Tren Media Distancia (1 h 45 – 2 h).

Besalú (Girona): uno de los pueblos más fotogénicos de Cataluña

El puente románico fortificado de Besalú es, por sí solo, motivo de viaje. Su torre central y su acceso en ángulo crean una de las imágenes medievales más reconocibles del norte de España.

Dentro del recinto histórico, el barrio judío y la miqvé — uno de los pocos baños para el ritual de purificación judío conservados en el país— refuerzan su valor patrimonial.

Cómo llegar:

Autobús desde Gerona (40–50 min).

Girona está conectada en tren con Barcelona.

Santillana del Mar (Cantabria): piedra, románico y Altamira

Santillana del Mar es uno de los conjuntos medievales más emblemáticos del norte. Calles empedradas, torres defensivas y casonas blasonadas configuran un casco histórico compacto y monumental.

La colegiata de Santa Juliana, con su claustro románico, es su gran símbolo. Además, la cercanía a la cueva y el museo de Altamira amplía la experiencia cultural.

Cómo llegar:

Tren FEVE desde Santander (30 min).

Autobús (45 min).

Ronda (Málaga): historia y paisaje sobre el Tajo

Ronda no solo destaca por su patrimonio, sino por su ubicación espectacular sobre el desfiladero del Tajo. Aunque el Puente Nuevo es posterior, el barrio histórico conserva trazado andalusí, murallas y baños árabes. Es una escapada que combina arquitectura, naturaleza y gastronomía andaluza.

Cómo llegar:

Autobús desde Málaga (1 h 50 – 2 h).

Desde Sevilla (2 h 15).

Olite (Navarra): el castillo más sorprendente del norte

El Palacio Real de Olite parece sacado de un libro de caballerías. Torres esbeltas, almenas y patios interiores recuerdan el esplendor de la corte navarra del siglo XV.

El casco histórico mantiene iglesias y plazas tranquilas, y la tradición vitivinícola de la zona suma atractivo.

Cómo llegar:

Tren regional desde Pamplona (30 min).

Desde Zaragoza (1 h 30).

Peñíscola (Castellón): templarios frente al Mediterráneo

Peñíscola ofrece una combinación poco habitual: castillo templario y mar en el mismo plano. La fortaleza, vinculada al Papa Luna, domina un casco antiguo blanco que se asoma al Mediterráneo.

Fuera de temporada alta, recorrer sus murallas y miradores es una experiencia mucho más tranquila. Cómo llegar:

Tren regional hasta Benicarló-Peñíscola desde Valencia (2 h) y autobús urbano.

Autobús directo desde Valencia (2 h).

Xàtiva (Valencia): una fortaleza doble con vistas infinitas

Xàtiva está marcada por su impresionante castillo doble, extendido a lo largo de la montaña. Las vistas desde sus murallas permiten entender su importancia estratégica durante siglos.

En el casco histórico, ligado a la familia Borja, encontrarás iglesias, conventos y palacios que reflejan su pasado ilustre.

Cómo llegar: