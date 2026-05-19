Las acciones de Indra repuntaron un 2,33% en Bolsa en torno a las 12.21 horas de hoy, hasta los 51,74 euros por acción, tras iniciar la sesión de este martes con una caída cercana al 1,5%.

La compañía ha anunciado hoy a la CNMV que su actual CEO, José Vicente De los Mozos, no continuará como CEO de la empresa cuando termine su mandato, el 30 de junio de este 2026.

Esto ha llamado la atención del mercado, ya que se esperaba que continuara su mandato. De hecho, ahora cogía una importancia mayor, dado que el presidente de Indra, Ángel Simón, no tiene cargo ejecutivo, a diferencia de lo que sí tenía Escribano.

Según los expertos de XTB, después de la salida de los Escribano del accionariado y el Consejo de Administración, con la salida de De los Mozos Indra tendrá un mandato completamente nuevo.

De momento el mercado confía y está premiando la decisión. Sin embargo, el reto es importante: hablamos de una empresa en máximos históricos, con un sector defensa muy competido y con la necesidad de la empresa de buscar más allá de los contratos que le vengan directos de la administración española.

Si bien los expertos creen que Indra continuará beneficiándose de su migración a defensa, los inversores pueden exigir algo más aparte de los contratos españoles, con la vista puesta en Europa y otras partes del mundo.

Historial de De los Mozos

El actual consejero delegado, quien ostentaba todas las funciones ejecutivas de la firma, continuará ejerciendo sus funciones con el objetivo de facilitar el proceso de transición en la compañía, que celebrará su junta general de accionistas en segunda convocatoria en esa fecha.

De los Mozos llevaba tres años, desde mayo del 2023, como consejero delegado de la firma, en los que ha conseguido que se revalorice su acción y en los que trató de impulsar la fusión con la firma de los hermanos Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ha quedado aparcada por el momento.

Con la salida de De los Mozos, Indra vuelve a ser protagonista de una crisis de gobernanza, tras superar la generada por las presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -primer accionista de la compañía, con un 28% del capital-, que desembocó en la dimisión de Ángel Escribano, presidente de la empresa hasta el 1 de abril.

Candidatos al puesto

En este contexto, el consejo de administración de la compañía tecnológica se reunirá para proponer candidatos para sustituir a De los Mozos previsiblemente en las próximas semanas, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

En cuanto al futuro de la gobernanza de la compañía, y tal y como apuntan las mismas fuentes, todas las posibilidades están abiertas, desde que Ángel Simón continúe como presidente no ejecutivo y se fiche a un nuevo consejero delegado con funciones ejecutivas, hasta que a Simón se le dote de funciones ejecutivas y las comparta con el nuevo CEO, siendo los dos cargos ejecutivos.

Si se diese este último caso, se repetiría la fórmula de gobernanza de la cúpula anterior, en la que Ángel Escribano era presidente ejecutivo y De Los Mozos consejero delegado igualmente ejecutivo.

La fórmula elegida esta deberá ser discutida y aprobada por el consejo de administración y luego refrendada por la junta general de accionistas.