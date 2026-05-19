Damm adquiere la cerveza británica Old Speckled Hen

Damm, la cervecera nacida en Barcelona en 1876 y presidida por Demetrio Carceller Arce, ha adquirido Old Speckled Hen, una de las marcas de ale premium más reconocidas del Reino Unido, que hasta ahora pertenecía al grupo Greene King.

Tras un periodo de transición, toda la gama de cervezas Old Speckled Hen se producirá en The Eagle Brewery, la fábrica de Damm ubicada en Bedford, Reino Unido. La adquisición de esta marca reafirma el compromiso de la compañía con el mercado británico e impulsa su estrategia de internacionalización, que actualmente concentra el 30% de su actividad.

La incorporación de Old Speckled Hen refuerza el portfolio de Damm en Reino Unido, liderado por Estrella Damm —la cerveza premium española de referencia en el país— y completado por marcas como Daura y Damm Lemon. A estas variedades se suman ahora Old Speckled Hen, Old Golden Hen, Old Crafty Hen, Old Master Hen y Low Alcohol Old Speckled Hen.

Este acuerdo abre un nuevo capítulo para una de las ales premium más reconocidas del Reino Unido, y es fruto de la sólida colaboración entre Greene King y Damm, con el objetivo compartido de garantizar un futuro próspero para la marca, sus clientes y consumidores.

Luke White, Managing Director de Damm UK, ha señalado que «como marca premium de ale británica con una rica herencia, Old Speckled Hen complementa nuestro portfolio de Damm en el mercado británico. Reconecta nuestra fábrica The Eagle Brewery con sus raíces históricas en la producción de cervezas ales británicas. Este es un paso significativo en nuestro recorrido en el Reino Unido, tras la inauguración oficial de la The Eagle Brewery en octubre del año pasado».

Nick Mackenzie, CEO de Greene King, ha comentado, por su partem que «estamos orgullosos de haber convertido Old Speckled Hen en una de las ales favoritas del país durante los últimos 25 años y nos complace haber encontrado en Estrella Damm un socio que seguirá elaborando estas cervezas en el Reino Unido. Esperamos colaborar estrechamente con Damm y ver cómo Old Speckled Hen continúa su trayectoria de éxito bajo su propiedad».

Damm, que este año celebra su 150.º aniversario, comparte con Old Speckled Hen una identidad construida sobre la herencia y la tradición. La marca británica fue creada en 1979 por Morland Brewery para conmemorar el 50.º aniversario de la fábrica de coches MG en Abingdon, Oxfordshire.

Fábrica de Bedford

The Eagle Brewery, ubicada estratégicamente entre Londres y Birmingham, es la primera fábrica de Damm fuera de la península ibérica y un pilar clave en su internacionalización. En los últimos tres años, la compañía ha invertido más de 80,5 millones de euros en la planta, instalando una nueva línea de latas e incorporando tecnología que permite producir bebidas sin alcohol y refrescos, ampliando así su porfolio más allá de la cerveza. Estas inversiones han permitido duplicar la capacidad máxima de producción, hasta alcanzar los 1.800 millones de litros anuales.

La cerveza estilo ale, tradición en el mercado británico

La apuesta tiene además un sólido respaldo de mercado. Las ales llevan más de mil años en Reino Unido y son parte esencial de la cultura del pub. Elaboradas con levaduras de fermentación alta, se caracterizan por sabores complejos, con notas afrutadas, tostadas o especiadas.