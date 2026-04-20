Voluntarios de CaixaBank participan en la Magic Line de Palma para apoyar a personas vulnerables

Un total de 206 voluntarios de CaixaBank y 64 acompañantes han participado en la Magic Line 2026 en Palma, una caminata solidaria organizada por Sant Joan de Déu que combina deporte, compromiso social y trabajo en equipo con el objetivo de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa solidaria, puesta en marcha en 2014, se celebra en distintas ciudades españolas como Palma, Barcelona, Lleida, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. Se trata de una actividad no competitiva que ofrece diferentes recorridos adaptados a distintos niveles y en la que la participación se realiza en equipo, reforzando la idea de que la solidaridad es un esfuerzo colectivo.

Además, el 100% de los fondos recaudados se destina a financiar proyectos sociales y sanitarios de Sant Joan de Déu, beneficiando a 2.500 personas.

Con su participación en esta iniciativa, Voluntariado CaixaBank reafirma su compromiso con las personas y con el impulso de acciones solidarias que promueven la inclusión y el bienestar social.

Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía en el Año Internacional del Voluntariado. Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación “la Caixa”, así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medio ambiente, informa Caixabank en un comunicado.

El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.