Vox reclama sin éxito que Baleares corte la cooperación internacional con hasta 15 países

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha interpelado este martes en el Parlament a la presidenta Marga Prohens para exigirle explicaciones por los casi 4 millones de euros en cooperación internacional que el Gobierno balear destinó en 2025 a 15 países.

Entre las partidas denunciadas, Cañadas ha detallado ante el pleno: 103.000 euros para «promover la inserción sociolaboral de las mujeres en Marruecos», 125.000 euros para «formación con perspectiva de género en Guatemala», 125.000 euros para «empoderar a las mujeres de Níger» o 105.000 euros para «empoderamiento feminista y ecosostenible de mujeres en Túnez».

«En Baleares hay familias que no llegan a fin de mes. Hay jóvenes que no pueden emanciparse. Hay agricultores y pescadores que no saben si seguirán el año que viene. Y el Gobierno de Baleares manda millones fuera», ha denunciado Cañadas durante su intervención.

La portavoz de Vox ha señalado además la «hipocresía institucional en estado puro» del PP: con una mano, firma en Bruselas el Pacto Verde, el Acuerdo con Mercosur y la Agenda 2030 —que arruinan al sector primario balear e inundan Europa de productos de esos mismos países receptores de ayuda—; con la otra, reparte migajas a productores locales «que no arreglan ni la mitad del destrozo que les hacen en Bruselas».

Como respuesta a estas afirmaciones, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido las ayudas en cooperación internacional como una herramienta humanitaria y para la gestión de los flujos migratorios.

De su lado, la presidenta ha remarcado que las ayudas en cooperación permiten actuar en origen en países que son emisores de inmigración. Igualmente, ha subrayado que el Govern cumple con los acuerdos pactados con los de Santiago Abascal y que no hará programas de cooperación con países que no quieran colaborar en la gestión de flujos migratorios hacia Baleares.

Guatemala, República Dominicana, Mali, Níger, Burkina Faso, Haití, Líbano, Bolivia, Senegal, Etiopía, Nicaragua, Palestina, Marruecos, El Salvador y Perú son el destino de 4 millones de euros del Presupuesto de Baleares.