Hito histórico en Mallorca en la atención a ancianos: 1.500 plazas públicas, un 75% más en tres años de la presente legislatura, algo hasta la fecha insólito. Pero los números están ahí y la red pública propia de residencias para personas mayores del Consell de Mallorca pasará de contar con las 845 plazas existentes en 2023 a una previsión de 1.463, con 618 nuevas incorporadas a la red que gestionará el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) durante el año 2027.

De estas, cerca de 110 ya se han creado o abierto durante esta legislatura, mientras que el resto son fruto de proyectos impulsados, desbloqueados o puestos en marcha durante estos últimos años.

La ampliación afecta al conjunto de Mallorca y permite reforzar la red pública en municipios y zonas donde hasta ahora no había plazas residenciales o donde la capacidad era claramente insuficiente.

Entre las actuaciones que harán posible este crecimiento se encuentran la residencia de Sant Llorenç, la de Bunyola, la de Son Martorell, el módulo D de la Llar d’Ancians, la reforma de la octava planta de La Bonanova o la de las Germanetes en Palma, Miquel Mir en Inca y las de Muro y Sa Pobla. Este despliegue territorial facilitará que muchas personas mayores puedan acceder a una plaza pública más cerca de su entorno comunitario, familiar y social.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que «en esta legislatura hemos hecho el trabajo que hacía falta para dar respuesta a una demanda de la ciudadanía y ampliar de verdad la red pública residencial de Mallorca».

«Trabajamos para que a las personas mayores no les falte de nada, después de toda una vida de trabajo para que hoy podamos disfrutar del mundo en el que vivimos», ha añadido.

Galmés ha subrayado también que este crecimiento no tiene precedentes en la red pública de residencias de la institución insular y ha destacado que el Consell ha asumido un papel clave para desbloquear proyectos que habían quedado estancados, como la reforma de la octava planta de La Bonanova o la del módulo D de la Llar d’Ancians de Palma.

El presidente ha añadido que «no hablamos solo de más plazas, sino de más tranquilidad para las familias, de más dignidad en la atención y de más oportunidades para que las personas mayores puedan acceder al recurso que necesitan cerca de su entorno».

Por su parte, el presidente del IMAS y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, ha querido destacar el papel de la institución insular a la hora de ordenar la red, gestionar los recursos y convertir nuevas infraestructuras en plazas públicas reales al servicio de la ciudadanía. «El valor del Consell y del IMAS es que estas infraestructuras se traducirán en plazas públicas reales al servicio de la ciudadanía, gestionadas a través de una red que refuerza la capacidad de Mallorca para atender a las personas mayores», ha señalado.

Además de la ampliación de la red propia, el Consell de Mallorca ha reforzado el municipalismo cubriendo completamente el déficit de las residencias municipales. Esta línea específica de apoyo, dotada actualmente con 3 millones de euros, permite a los ayuntamientos sostener un servicio esencial y destinar más recursos a otras necesidades de sus vecinos.