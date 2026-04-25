Baleares a la cola en el maltrato a personas mayores en el primer trimestre del año: sólo cinco denuncias

Baleares a la cola en el maltrato a personas mayores en el primer trimestre del año: cinco denuncias, al igual que Aragón y Murcia, un 2,5% de los 200 casos denunciados en toda España.

Del total de casos detectados por el Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores gestionado por Confemacs, el psicológico continúa siendo el tipo de maltrato más frecuente y representa el 30,9% del total. El entorno familiar es el ámbito en el que se producen más casos de malos tratos a los mayores (57,7%).

Le siguen los casos de negligencia (16,4%) y el maltrato económico (15,1%). También se identifican vulneraciones relacionadas con la libertad y los derechos (13,2%) y situaciones de abandono (10,5%). El maltrato físico ocupa el sexto lugar (7,9%), mientras que el institucional alcanza el 3,6%. En menor proporción se detectan casos de maltrato social (1,3%) y de automaltrato (1,0%).

El teléfono 900 656566 está operativo de lunes a viernes en horario de 9 a 21 horas, mientras que los fines de semana y festivos atenderá de 9 a 14 horas.

El servicio es gratuito, confidencial y de ámbito estatal, dirigido tanto a personas mayores como a familiares, profesionales o cualquier persona que desee consultar o alertar sobre posibles situaciones de abuso o maltrato.

Respecto a las personas que dan la voz de alarma, los hijos son los principales informantes, con 70 casos (34,6%), seguidos por las propias víctimas, que han contactado directamente en 42 ocasiones (20,6%). También destacan las comunicaciones realizadas por profesionales, con 16 casos (7,9%).

Los vecinos han llamado informando de algún caso hasta en 17 ocasiones (8,4%). En menor medida aparecen nietos y amigos, con 10 casos cada uno (4,9%) y los sobrinos hasta 9 veces (4,5%). No hay maltrato en el 5,9% de los casos y el 8% restante corresponde a otros informantes.

En términos territoriales, Andalucía y Comunidad de Madrid destacan como los principales focos de atención, con 47 casos cada una, lo que representa conjuntamente cerca del 46% del total. En un segundo nivel se sitúa Cataluña con 23 casos (11,3%), seguida por un grupo compuesto por Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León, con 13 casos cada una (6,4% respectivamente).

En una posición intermedia se encuentran País Vasco y Extremadura, con 7 casos cada una (3,4%), mientras que Castilla-La Mancha registra 9 casos (4,4%). En el tramo inferior de la distribución aparecen Aragón, Baleares y Murcia con 5 casos cada una (2,5%), Canarias con 3 casos (1,5%), Asturias y La Rioja con 2 casos cada una (1,0%), y finalmente Cantabria y Melilla con 1 caso respectivamente (0,5%).