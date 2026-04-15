El PSOE exige al PP lo que no hizo en ocho años en Mallorca: asumir la gestión de todas las residencias públicas para personas mayores de gestión municipal, después de que esta semana pasada aprobara la creación de una comisión que estudiará el traspaso de la gestión de la residencia municipal de Muro al Institut Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Aunque los socialistas jamás se plantearon ese reto cuando gobernaban la institución insular las dos pasadas legislaturas, ahora en la oposición reclaman al gobierno de coalición de PP y Vox que se haga cargo del coste total de las residencias municipales de personas mayores, mientras no asuma su gestión directa.

Actualmente, el Consell de Mallorca, a través de la IMAS, gestiona ocho residencias y cinco centros de día, con cerca de 1.000 personas usuarias en recursos residenciales y más de 120 en centros de día, y una plantilla de unos 1.200 profesionales.

Además, el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 prevé la creación o adaptación de 18 infraestructuras con 693 plazas y una inversión global de 82,4 millones de euros.

Tras conocer el inicio de los trámites para hacerse cargo de la residencia municipal de Muro, los socialistas exigen al IMAS que haga lo propio con las de las localidades de Artà, Pollença, Campos o Llucmajor.

La consellera socialista Sofía Alonso ha pedido que en estos casos se agilice la creación de una comisión mixta para «escuchar a todos los alcaldes para hacerse cargo real de la situación en cada caso e internalizar todas las residencias municipales».

Mientras el IMAS no asuma la gestión de estas residencias, ha apuntado la que fuera expresidenta del IMAS la pasada legislatura, tiene que incrementar la dotación económica que ya se ha habilitado para que sea la institución insular la que asuma todos los costes.

En estos momentos, la institución insular presidida por Llorenç Galmés cuenta con unas líneas de apoyo a los ayuntamientos, como la convocatoria anual de subvenciones para el mantenimiento de residencias municipales, dotada con 3 millones de euros, que permite garantizar el funcionamiento de los centros.

«Pido que intente asumir el déficit real de las residencias, ya que los ayuntamientos dicen que con las cantidades que ahora han previsto no cubren el 100% del coste», ha subrayado Alonso, quien ha agregado que sería una solución provisional a la espera de la internalización.