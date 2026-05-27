Son Banya estalla contra Luis de la Fuente: apoyo total al Madrid y veto absoluto al Barça en su decoración mundialista

El poblado chabolista más conocido de Mallorca ha decidido adelantarse al Mundial 2026 montando su propia «fan zone» entre focos gigantes, banderas de España y siluetas de futbolistas repartidas por algunos de sus puntos de venta.

Pero lo que más está llamando la atención no son las luces visibles a cientos de metros ni el despliegue digno de una verbena de barrio. La auténtica noticia está en el mensaje futbolístico que esconden las decoraciones: en Son Banya hay indignación total con Luis de la Fuente y un veto absoluto al FC Barcelona.

Según comentan entre bromas varios habituales de la zona, las familias gitanas del poblado no entienden cómo el seleccionador español ha dejado fuera a tantos jugadores del Real Madrid mientras mantiene protagonismo azulgrana en la selección. La respuesta no ha tardado en llegar y ha sido tan surrealista como contundente: en su particular «once ideal» decorativo sí aparecen leyendas y futbolistas vinculados al madridismo, pero ningún jugador del Barça ha logrado hacerse hueco.

Y el caso más llamativo es el de Lamine Yamal. La joven estrella azulgrana ha sido completamente vetada de la ambientación futbolística de Son Banya. Ni silueta, ni cartel, ni homenaje improvisado. Nada. Una ausencia que en el poblado interpretan casi como una declaración institucional contra el barcelonismo.

En cambio, sí hay espacio para iconos claramente vinculados a jugadores históricos y leyendas del Real Madrid como Raúl González, Iker Casillas o incluso Isco, además de otros internacionales actuales. Todo ello rodeado de rojo y amarillo en el conocido habitáculo apodado «España», probablemente el más popular del poblado.

La escena confirma algo que muchos ya sospechaban desde hace años: en Son Banya los clanes son profundamente madridistas. Lo que todavía no está claro es cuál es la corriente dominante dentro del poblado. Porque una cosa es apoyar al Real Madrid y otra distinta elegir bando en el eterno debate blanco. Por el momento sigue sin resolverse la gran incógnita: si en Son Banya son más de Florentino Pérez o de Ramon Riquelme.

La fiebre futbolística no deja de crecer en el poblado. De hecho, esta no es la primera vez que Son Banya sorprende con una decoración temática imposible de ignorar. En Navidad ya llamaron la atención con un enorme Papá Noel hinchable colocado sobre uno de los tejados, acompañado de árboles iluminados, focos y guirnaldas dignas de un centro comercial. En Halloween apostaron por una ambientación terrorífica con esqueletos, telarañas, murciélagos y calabazas repartidas entre las casetas.

Ahora, a menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, el fútbol se ha convertido en el nuevo eje decorativo del poblado. Grandes focos visibles desde varios cientos de metros, banderas españolas ondeando por distintas zonas y siluetas de futbolistas transforman el lugar, por momentos, en una mezcla entre una improvisada fan zone y un decorado de verbena popular.

Pero entre todas las imágenes hay una ausencia que destaca por encima del resto: la del FC Barcelona. Ni rastro de jugadores azulgranas. Ni una sola referencia al club catalán. Un vacío que muchos interpretan como la particular protesta de los clanes contra la última convocatoria de Luis de la Fuente. Porque en Son Banya podrán cambiar las decoraciones según la época del año, pero hay algo que parece permanecer intacto: el sentimiento madridista.